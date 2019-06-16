Фото из архива Myslo.
Что ждет туляков на Казанской набережной 16 июня: афиша
Мероприятия состоятся при хорошей погоде.
В рамках проекта «Тула. Лето. Море впечатлений» на Казанской набережной всех желающих ждет масса развлечений. Публикуем афишу на 16 июня.
- 11.00 — 18.00 — мастер-классы по по росписи значков и магнитов, по изготовлению светодиодных брелков, светодиодных открыток; крио-попкорн: привычное лакомство становится смешным и прохладным за счет добавления жидкого азота; аквагрим для детей (красная беседка под навесом с сиденьями и столиками на детской площадке).
- 12.00 — 23.00 — культурный центр «Типография» (беседка «Амфитеатр»)
- 13.00- 19.00 — работа «Живых скульптур» (Казанская набережная)
- 16.00 — 18.30 — Salsa-open (сцена)
- 18.30 -21.00 — линди-хоп вечеринка, мастер-классы по социальным танцам (сцена).
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