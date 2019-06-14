В Щекинском районе власти купили оборудование для детской площадки, а ставить его предложили жителям

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В редакцию Myslo обратились жители деревни Подиваньково Щекинского района с просьбой привлечь внимание руководства области и надзорных органов для решения проблемы – установки оборудования на детской площадке.

– В нашей деревне, проживает много детей разных возрастов. Староста, заботится о времяпровождении нашего будущего поколения. Она очень долго добивалась от администрации МО Ломинцевское благоустройства территории для детских игр. В итоге нам предоставили детскую площадку, но устанавливать отказались, бросив все ее элементы посредине деревни 30 мая. Староста в тот же день встретилась с главой администрации МО Ломинцевское Щекинского района Маркс Валентиной Николаевной и попросила ее объяснить, почему нам не установили площадку, на что Маркс ответила, что для этого ей нужно нанимать подрядчиков и поэтому мы, жители деревни, должны установить детскую площадку самостоятельно. Но никто из жителей деревни не имеет полномочий устанавливать детскую площадку собственными силами, поскольку нарушение технологии может несет прямую угрозу здоровью играющим на ней детей. В пятницу, 14 июня, Маркс снова приехала в нашу деревню и сказала, что если мы, жители деревни, не установим площадку до 20 числа, она у нас ее заберет с полицией и отдаст другой деревне, – рассказала Анна, жительница деревни.

Оказалось, что в бюджете нашлись деньги только на покупку оборудования. При этом на то, чтобы установить его, якобы не было денег. Почему так произошло и правомочны ли действия местных властей, должны выяснить контролирующие ведомства.