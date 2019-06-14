Погода в Туле 15 июня: дождь с грозой, ветер и до +25 градусов

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет облачно. Ожидается дождь (за сутки – до 14 мм), местами гроза.

Ветер переменный 2-7 м/с, при грозе порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +14 до +19, днём – от +20 до +25 градусов. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.