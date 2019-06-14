новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 15 июня: дождь с грозой, ветер и до +25 градусов

Погода в Туле 15 июня: дождь с грозой, ветер и до +25 градусов

Синоптики обещают облачность и пониженное атмосферное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет облачно. Ожидается дождь (за сутки – до 14 мм), местами гроза.

Ветер переменный 2-7 м/с, при грозе порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +14 до +19, днём – от +20 до +25 градусов. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:00 +3
Другие статьи по темам
Событие
погодапрогноз погодыпогода в Тулепогода на выходныхпогода в Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Щекинском районе власти купили оборудование для детской площадки, а ставить его предложили жителям
В Щекинском районе власти купили оборудование для детской площадки, а ставить его предложили жителям
Мощный циклон вернёт в центр России аномальную жару
Мощный циклон вернёт в центр России аномальную жару
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.