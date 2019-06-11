За неделю в Тульской области клещи покусали 355 человек

Управление Роспотребнадзора по Тульской области обнародовало данные еженедельного мониторинга.

В период с 3 по 9 июня 2019 года по факту присасывания клещей в лечебно-профилактические организации Тульской области обратилось 355 человек (в том числе детей — 119).

Всего с начала сезона с укусами клещами обратилось 1581 человек (из них детей — 542). Случаи присасывания клещей отмечаются на приусадебных участках, дворовых территориях и в лесополосах, но основная масса присасываний происходит при массовых выездах на природу, когда люди попадают на территории природных очагов обитания клещей, пренебрегая средствами защиты.

За период мониторинга исследовано 848 проб клещей снятых с людей и 132 пробы из природных биотопов. Общая инфицированность составила: боррелиями — 13,8%, анаплазмой — 3,6%.

Проведены акарицидные обработки 952,9 га территории Тульской области, в том числе 430,8 га территория летних оздоровительных учреждений.

Управление напоминает, что в случае присасывания клеща необходимо обратиться в медицинскую организацию для его удаления. Исследовать клеща на наличие в нем возбудителей болезней можно в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» (Тула, ул. Оборонная, 114, тел. 37−39−56) с 8.30 до 16.00 ежедневно, в том числе в праздничные и выходные дни.

По вопросам профилактики инфекций, передающихся клещами консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37−07−06, 37−33−25, 37−30−77.