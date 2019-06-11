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На трассе Тула-Новомосковск Nissan Almera снес две легковушки

На трассе Тула-Новомосковск Nissan Almera снес две легковушки

О происшествии сообщили в УГИБДД региона.

10 июня в 12.10 на 7-м километре автодороги Тула-Новомосковск мужчина 1963 года рождения, управляя автомобилем Nissan Almera попал в ДТП. По предварительной информации, он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Honda CR-V, под управлением мужчины 1981 года рождения и автомобилем Hyundai Sonata под управлением мужчины 1980 года рождения.
 
В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Nissan Almera, мужчина 1988 года рождения. Помощь ему оказали на месте.
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