В Тульской области разыскивают 33-летнего мужчину
Поиск ведут волонтеры «Лизы Алерт».
Житель города Липки Киреевского района Степан Гергелюк пропал 2 июня 2019 года. Он ушел из дома в неизвестном направлении и больше о его местонахождении ничего не известно.
Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы короткие русые с сединой.
Был одет: футболка в клетку серого цвета, темно-синие джинсы, резиновые закрытые черные сланцы.
Если вы видели Степана, позвоните 8−800−700−54−52 или 112.
Другие статьи по темам