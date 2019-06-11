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В Тульской области разыскивают 33-летнего мужчину

В Тульской области разыскивают 33-летнего мужчину

Поиск ведут волонтеры «Лизы Алерт».

Житель города Липки Киреевского района Степан Гергелюк пропал 2 июня 2019 года. Он ушел из дома в неизвестном направлении и больше о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы короткие русые с сединой.

Был одет: футболка в клетку серого цвета, темно-синие джинсы, резиновые закрытые черные сланцы.

Если вы видели Степана, позвоните 8−800−700−54−52 или 112.

 

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Тульская областьКиреевский районгород Липки

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