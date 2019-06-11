В Тульской области разыскивают 33-летнего мужчину

Житель города Липки Киреевского района Степан Гергелюк пропал 2 июня 2019 года. Он ушел из дома в неизвестном направлении и больше о его местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы короткие русые с сединой.

Был одет: футболка в клетку серого цвета, темно-синие джинсы, резиновые закрытые черные сланцы.