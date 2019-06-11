Как и где узнать результаты экзаменов?
Публикуем сроки официальной публикации результатов ОГЭ.
После проверки экзаменационных работ (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) региональный центр обработки информации передает результаты участников государственной итоговой аттестации (ГИА) в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК).
ГЭК рассматривает результаты экзаменов по каждому учебному предмету и принимает решение об их утверждении, изменении и (или) аннулировании.
Результаты ГИА действительны только после их официального утверждения протоколом ГЭК.
Приказами министерства образования Тульской области утверждены сроки официальной публикации результатов и подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами при проведении ГИА. Ознакомиться с этими приказами участники ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ могут на официальном сайте министерства или в своей школе.
После официального утверждения ГЭК протоколы результатов экзаменов направляются в школы и муниципальные органы управления образованием.
Ознакомиться с результатами экзаменов участники могут в своей школе, а также на официальном сайте Регионального центра обработки информации Тульской области (http://rcoi71.ru) и на сервисе результатов ЕГЭ (http://ege.edu.ru).
Также узнать результаты экзаменов можно на портале Госуслуг. Чтобы зарегистрироваться на портале gosuslugi71.ru, пользователям нужно ввести данные паспорта, номер телефона и электронную почту.
Сроки официальной публикации результатов ОГЭ
|
Предмет
|
Даты проведения экзаменов
|
Дата официальной публикации результатов
|
Основной период:
|
Иностранные языки
|
24.05.2019
25.05.2019
|
06.06.2019
|
Русский язык
|
28.05.2018
|
11.06.2019
|
Обществознание
|
30.05.2019
|
11.06.2019
|
Информатика и ИКТ
География
Химия
|
04.06.2019
|
18.06.2019
|
Математика
|
06.06.2019
|
18.06.2019
|
Литература
Физика
Информатика и ИКТ
Биология
|
11.06.2019
|
24.06.2019
|
История
Физика
География
|
14.06.2019
|
25.06.2019
|
Резервные дни:
|
Русский язык
|
25.06.2019
|
02.07.2019
|
Обществознание
Физика
Информатика и ИКТ
Биология
|
26.06.2019
|
02.07.2019
|
Математика
|
27.06.2019
|
03.07.2019
|
География
История
Химия
Литература
|
28.06.2019
|
04.07.2019
|
Иностранные языки
|
29.06.2019
|
05.07.2019
|
По всем предметам
|
01.07.2019
|
09.07.2019
|
По всем предметам
|
02.07.2019
|
09.07.2019
Сроки официальной публикации результатов ЕГЭ
|
Предмет
|
Даты проведения экзаменов
|
Дата официальной публикации результатов
(не позднее указанной даты)
|
Основной период:
|
География
Литература
|
27.05.2019
|
11.06.2019
|
Математика
(базовый уровень)
|
29.05. 2019
|
11.06.2019
|
Математика (профильный уровень)
|
29.05. 2019
|
12.06.2019
|
История
Химия
|
31.05.2019
|
14.06.2019
|
Русский язык
|
03.06.2019
|
20.06.2019
|
Физика
|
05.06.2019
|
20.06.2019
|
Иностранные языки (письменно)
|
05.06.2019
|
24.06.2019
|
Иностранные языки (устно)
|
07.06.2019
|
24.06.2019
|
Обществознание
|
10.06.2019
|
25.06.2019
|
Биология
Информатика и ИКТ
|
13.06.2019
|
27.06.2019
|
Резервные дни:
|
География
Литература
|
17.06.2019
|
02.07.2019
|
История
Физика
|
18.06.2019
|
02.07.2019
|
Биология
Информатика и ИКТ
Химия
|
20.06.2019
|
02.07.2019
|
Математика Б, П
|
24.06.2019
|
08.07.2019
|
Русский язык
|
26.06.2019
|
09.07.2019
|
Иностранные языки (устно)
|
27.06.2019
|
10.07.2019
|
Обществознание
Иностранные языки (письменно)
|
28.06.2019
|
10.07.2019
|
Резерв: по всем учебным предметам
|
01.07.2019
|
15.07.2019