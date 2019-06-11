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Как и где узнать результаты экзаменов?

Как и где узнать результаты экзаменов?

Публикуем сроки официальной публикации результатов ОГЭ.

После проверки экзаменационных работ (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) региональный центр обработки информации передает результаты участников государственной итоговой аттестации (ГИА) в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК).

ГЭК рассматривает результаты экзаменов по каждому учебному предмету и принимает решение об их утверждении, изменении и (или) аннулировании.

Результаты ГИА действительны только после их официального утверждения протоколом ГЭК.

Приказами министерства образования Тульской области утверждены сроки официальной публикации результатов и подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами при проведении ГИА. Ознакомиться с этими приказами участники ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ могут на официальном сайте министерства или в своей школе.

После официального утверждения ГЭК протоколы результатов экзаменов направляются в школы и муниципальные органы управления образованием.

Ознакомиться с результатами экзаменов участники могут в своей школе, а также на официальном сайте Регионального центра обработки информации Тульской области (http://rcoi71.ru) и на сервисе результатов ЕГЭ (http://ege.edu.ru).

Также узнать результаты экзаменов можно на портале Госуслуг. Чтобы зарегистрироваться на портале gosuslugi71.ru, пользователям нужно ввести данные паспорта, номер телефона и электронную почту.

 

Сроки официальной публикации результатов ОГЭ

Предмет

Даты проведения экзаменов

Дата официальной публикации результатов
(не позднее указанной даты)

Основной период:

Иностранные языки

24.05.2019

25.05.2019

06.06.2019

Русский язык

28.05.2018

11.06.2019

Обществознание

30.05.2019

11.06.2019

Информатика и ИКТ

География

Химия

04.06.2019

18.06.2019

Математика

06.06.2019

18.06.2019

Литература

Физика

Информатика и ИКТ

Биология

11.06.2019

24.06.2019

История

Физика

География

14.06.2019

25.06.2019

Резервные дни:

Русский язык

25.06.2019

02.07.2019

Обществознание

Физика

Информатика и ИКТ

Биология

26.06.2019

02.07.2019

Математика

27.06.2019

03.07.2019

География

История

Химия

Литература

28.06.2019

04.07.2019

Иностранные языки

29.06.2019

05.07.2019

По всем предметам

01.07.2019

09.07.2019

По всем предметам

02.07.2019

09.07.2019

 

Сроки официальной публикации результатов ЕГЭ

Предмет

Даты проведения экзаменов

Дата официальной публикации результатов

(не позднее указанной даты)

Основной период:

География

Литература

27.05.2019

11.06.2019

Математика

(базовый уровень)

29.05. 2019

11.06.2019

Математика (профильный уровень)

29.05. 2019

12.06.2019

История

Химия

31.05.2019

14.06.2019

Русский язык

03.06.2019

20.06.2019

Физика

05.06.2019

20.06.2019

Иностранные языки (письменно)

05.06.2019

24.06.2019

Иностранные языки (устно)

07.06.2019

24.06.2019

Обществознание

10.06.2019

25.06.2019

Биология

Информатика и ИКТ

13.06.2019

27.06.2019

Резервные дни:

География

Литература

17.06.2019

02.07.2019

История

Физика

18.06.2019

02.07.2019

Биология

Информатика и ИКТ

Химия

20.06.2019

02.07.2019

Математика Б, П

24.06.2019

08.07.2019

Русский язык

26.06.2019

09.07.2019

Иностранные языки (устно)

27.06.2019

10.07.2019

Обществознание

Иностранные языки (письменно)

28.06.2019

10.07.2019

Резерв: по всем учебным предметам

01.07.2019

15.07.2019

 

 

 

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