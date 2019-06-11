Как и где узнать результаты экзаменов?

После проверки экзаменационных работ (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) региональный центр обработки информации передает результаты участников государственной итоговой аттестации (ГИА) в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК).

ГЭК рассматривает результаты экзаменов по каждому учебному предмету и принимает решение об их утверждении, изменении и (или) аннулировании.

Результаты ГИА действительны только после их официального утверждения протоколом ГЭК.

Приказами министерства образования Тульской области утверждены сроки официальной публикации результатов и подачи апелляции о несогласии с выставленными баллами при проведении ГИА. Ознакомиться с этими приказами участники ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ могут на официальном сайте министерства или в своей школе.

После официального утверждения ГЭК протоколы результатов экзаменов направляются в школы и муниципальные органы управления образованием.

Ознакомиться с результатами экзаменов участники могут в своей школе, а также на официальном сайте Регионального центра обработки информации Тульской области (http://rcoi71.ru) и на сервисе результатов ЕГЭ (http://ege.edu.ru).

Также узнать результаты экзаменов можно на портале Госуслуг. Чтобы зарегистрироваться на портале gosuslugi71.ru, пользователям нужно ввести данные паспорта, номер телефона и электронную почту.

Сроки официальной публикации результатов ОГЭ

Предмет Даты проведения экзаменов Дата официальной публикации результатов

(не позднее указанной даты) Основной период: Иностранные языки 24.05.2019 25.05.2019 06.06.2019 Русский язык 28.05.2018 11.06.2019 Обществознание 30.05.2019 11.06.2019 Информатика и ИКТ География Химия 04.06.2019 18.06.2019 Математика 06.06.2019 18.06.2019 Литература Физика Информатика и ИКТ Биология 11.06.2019 24.06.2019 История Физика География 14.06.2019 25.06.2019 Резервные дни: Русский язык 25.06.2019 02.07.2019 Обществознание Физика Информатика и ИКТ Биология 26.06.2019 02.07.2019 Математика 27.06.2019 03.07.2019 География История Химия Литература 28.06.2019 04.07.2019 Иностранные языки 29.06.2019 05.07.2019 По всем предметам 01.07.2019 09.07.2019 По всем предметам 02.07.2019 09.07.2019

Сроки официальной публикации результатов ЕГЭ