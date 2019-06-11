В День России в Туле ограничат движение и парковку транспорта: карта

Ограничения будут введены для обеспечения безопасности дорожного движения.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, 12 июня в областном центре будут введены ограничения для всех видов транспортных средств:

Запрещена стоянка:

с 8.00 до 16.00 на площади, прилегающей к храму Александра Невского;

с 00.00 до 23.00 по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской пл. до ул. Тургеневской, на парковочном пространстве, расположенном вдоль пл. Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской;

с 10.00 до 21.00 в Оружейном переулке для всех видов транспортных средств, кроме посетителей ФГБУК «Тульский государственный музей оружия»;

Ограничено движение:

с 00.00 до 23.00 по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской пл. до ул. Тургеневской, на парковочном пространстве, расположенном вдоль пл. Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.