В День России в Туле ограничат движение и парковку транспорта: карта
Ограничения будут введены для обеспечения безопасности дорожного движения.
Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, 12 июня в областном центре будут введены ограничения для всех видов транспортных средств:
Запрещена стоянка:
с 8.00 до 16.00 на площади, прилегающей к храму Александра Невского;
с 00.00 до 23.00 по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской пл. до ул. Тургеневской, на парковочном пространстве, расположенном вдоль пл. Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской;
с 10.00 до 21.00 в Оружейном переулке для всех видов транспортных средств, кроме посетителей ФГБУК «Тульский государственный музей оружия»;
Ограничено движение:
с 00.00 до 23.00 по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской пл. до ул. Тургеневской, на парковочном пространстве, расположенном вдоль пл. Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.