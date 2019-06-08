Перекладка магистральных сетей на Медвенском водозаборе ведется по графику

Фото из архива Myslo.

Проинспектированы работы по перекладке магистральных сетей на Медвенском водозаборе. В настоящий момент в грунт уложено 300 п.м. сетей. Осуществлена спайка в единую сеть порядка 600 п.м. сетей. Работы ведутся в соответствии с графиком, в том числе в выходные дни.

Кроме того, Роман Мурзин проинспектировал работы по восстановлению водоснабжения поселка Шатск. Ведутся бурение скважины и прокладка сетей. В настоящий момент сварено в плеть порядка 3 км сетей. Завершен ликвидационный тампонаж выводимой из эксплуатации скважины. Подрядчик приступил к работам по бурению новой скважины.