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Перекладка магистральных сетей на Медвенском водозаборе ведется по графику
Фото из архива Myslo.

Перекладка магистральных сетей на Медвенском водозаборе ведется по графику

Сегодня, 8 июня, ход работ проверил заместитель главы администрации города Тулы – начальник управления по городскому хозяйству Роман Мурзин.

Проинспектированы работы по перекладке магистральных сетей на Медвенском водозаборе. В настоящий момент в грунт уложено 300 п.м. сетей. Осуществлена спайка в единую сеть порядка 600 п.м. сетей. Работы ведутся в соответствии с графиком, в том числе в выходные дни.

Кроме того, Роман Мурзин проинспектировал работы по восстановлению водоснабжения поселка Шатск. Ведутся бурение скважины и прокладка сетей. В настоящий момент сварено в плеть порядка 3 км сетей. Завершен ликвидационный тампонаж выводимой из эксплуатации скважины. Подрядчик приступил к работам по бурению новой скважины.

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