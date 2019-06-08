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В «Октаве» тулякам растроют секреты Леонардо, Рафаэля и Микеланджело

В «Октаве» тулякам растроют секреты Леонардо, Рафаэля и Микеланджело

Туляков приглашают на лекцию, посвященную жизни и творчеству великих титанов эпохи Возрождения.

Леонардо, Рафаэль и Микеланджело оставили после себя вечные шедевры и революционные открытия в искусстве. Искусствовед Полина Токмачева расскажет про жизнь и творчество этих гениев на лекции «Леонардо, Рафаэль, Микеланджело: титаны эпохи Возрождения» от культурной платформы «Синхронизация».

Трое великих титанов эпохи Возрождения хорошо знали, уважали, иногда критиковали и даже ругали друг друга. На лекции Полина объяснит, почему прославилась «Джоконда» Леонардо, а также поведает о том, как Микеланджело создал «Давида» из непригодного куска мрамора и объяснит, кого изобразил в «Афинской школе» Рафаэль. Кроме всего прочего, лектор затронет еще несколько интересных и важных тем:

  • Что сделал для искусства Возрождения каждый из «титанов»;
  • Кем были заказчики, благодаря которым мы сегодня наслаждаемся шедеврами художников;
  • Какой была художественная жизнь Флоренции, где в одно время работали Леонардо, Рафаэль и Микеланджело;
  • Как отличить картины Леонардо от работ его учеников;
  • Почему работа над фресками для Палаццо Веккьо привела к соперничеству между Леонардо и Микеланджело;
  • Как Микеланджело расписывал плафон Сикстинской капеллы и почему последнюю нельзя путать с «Сикстинской Мадонной»;
  • Как вышло, что Леонардо умер на руках у короля Франции.

Лекция состоится 13 июня.

Гость «Октавы» – Полина Токмачева. Закончила аспирантуру МГУ (кафедра истории и теории мировой культуры), она постоянно проводит экскурсии и читает лекции в ГМИИ им А.С, Пушкина. В 2015 году защитила кандидатскую диссертацию «Образы итальянского Возрождения в английской культуре XIX-начала XX века». Специализируется на живописи эпохи Возрождения, Прерафаэлитах. Работает лектором-искусствоведом в ГМИИ им. А.С. Пушкина. Художник-любитель.

Начало лекции в 19.00. Вход свободный, но требуется предварительная регистрация по ссылке.

 

Культурная платформа «Синхронизация» — крупнейший лекторий в Москве, который входит в топ лучших образовательных проектов для взрослых по версии городских изданий TimeOut Moscow и The Village. Ежемесячно образовательная платформа проводит более 140 лекций по 20-ти направлениям, включая живопись, архитектуру, кино, биологию, физику, и принимает около 3 000 слушателей. В проекте задействованы 45 лекторов, обладающих неоспоримой экспертизой в своем предмете.

Эксперты «Синхронизации» помогают погрузиться в новый предмет, структурировано, но увлекательно и без лишнего академизма делятся знаниями по истории и философии, социальной антропологии, живописи и киноискусству, и учат слушателей самостоятельно пользоваться источниками для поиска информации по интересующей теме.

 

 

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