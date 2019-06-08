новости
новости
Регистрация
Какая погода ждет нас на следующей неделе
По данным meteoinfo.ru

Какая погода ждет нас на следующей неделе

Синоптики прогнозируют жару, но уже с дождями.

Гидрометцентр сообщает, что в Центральном районе страны по-прежнему будет господствовать антициклон, который удержит аномально жаркую погоду с температурой, превышающей норму на 7-8°. Погода скорее июльская! По ночам ожидается от 12 до 17 тепла, а в дневные часы воздух раскалится до 26-33°.

Скорее всего, будут установлены новые рекорды максимальной температуры.

Причина аномалии – мощный антициклон. В центральных областях России очень жарко. По предварительным прогнозам, на следующей неделе жаркая погода сохранится, днем до 31°С, но уже возможны дожди. К концу недели температура, по прогнозам, пойдет на спад.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 19:31 +3
Другие статьи по темам
Событие
погода в Тулепогода в июнеРоссияГидрометцентр

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Перекладка магистральных сетей на Медвенском водозаборе ведется по графику
Перекладка магистральных сетей на Медвенском водозаборе ведется по графику
Какие дороги расширят в Туле и где построят новые?
Какие дороги расширят в Туле и где построят новые?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.