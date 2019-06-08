Какая погода ждет нас на следующей неделе

По данным meteoinfo.ru

Гидрометцентр сообщает, что в Центральном районе страны по-прежнему будет господствовать антициклон, который удержит аномально жаркую погоду с температурой, превышающей норму на 7-8°. Погода скорее июльская! По ночам ожидается от 12 до 17 тепла, а в дневные часы воздух раскалится до 26-33°.

Скорее всего, будут установлены новые рекорды максимальной температуры.

Причина аномалии – мощный антициклон. В центральных областях России очень жарко. По предварительным прогнозам, на следующей неделе жаркая погода сохранится, днем до 31°С, но уже возможны дожди. К концу недели температура, по прогнозам, пойдет на спад.