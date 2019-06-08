Какие дороги расширят в Туле и где построят новые?

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Этот вопрос обсудили на заседании рабочей группы по транспорту под председательством Валерия Шерина.

7 июня под председательством первого заместителя губернатора — председателя правительства Тульской области состоялось заседание рабочей группы штаба по стратегическому развитию областного центра.

На заседании обсудили вопрос улучшения дорожной ситуации в микрорайоне «Зеленстрой-2». Валерий Шерин напомнил, что соответствующее поручение дал губернатор Тульской области Алексей Дюмин на «Часе контроля».

Также было отмечено, что южная часть города активно развивается, идет жилая застройка, появляются новые социальные объекты. Наравне с этим должно идти и развитие транспортной инфраструктуры.

По итогам заседания Валерий Шерин дал администрации Тулы ряд поручений:

проработать с уполномоченными службами вопрос уширения части автодороги федерального значения «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» на участке от ТЦ «Южный» до пересечения с автодорогой федерального значения М2 «Крым»;

для снижения количества заторовых ситуаций и снижения нагрузки на улично-дорожную сеть проработать вопрос переноса троллейбусного кольца ст. «Южная» дальше по Щекинскому шоссе;

проработать вопрос устройства участка автодороги, которая соединит Веневское шоссе и ул. Хворостухина с проездом через Торховский проезд;

при участии сотрудников Тульского государственного университета комплексно рассмотреть вопрос организации дорожного движения около микрорайона «Зеленстрой-2», в том числе посредством моделирования транспортной ситуации после обустройства светофорного регулирования в районе дома № 122/1 по пр. Ленина;

проработать вопрос перспективного строительства дороги, соединяющей Калужское шоссе и ул. Оружейная;

проработать вопрос перспективного строительства дороги, соединяющей ул. Г. Маргелова и ул. Рязанская.

В заседании приняли участие министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник, глава администрации Тулы Евгений Авилов, его первый заместитель Владислав Галкин, заместитель главы администрации Тулы Алексей Крыгин, начальник отдела надзора УГИБДД УМВД России по Тульской области Александр Рубан, заведующий кафедрой «Автомобили и автомобильное хозяйство» Игорь Агуреев.