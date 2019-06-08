новости
новости
Регистрация
Как в Тульской области испытывали кинологов и собак поисково-кинологических служб
Фоторепортаж ГУ МЧС РФ по Тульской области

Как в Тульской области испытывали кинологов и собак поисково-кинологических служб

7 июня на базе Тульского спасательного центра МЧС завершились сертификационные испытания поисково-спасательных кинологических расчетов МЧС Центральной России.

Пять дней кинологи и их верные помощники отрабатывали элементы и упражнения, которые требуются при поиске пострадавших в различных ситуациях. Судейская бригада строго следила за каждым кинологическим расчетом и оценивала, готов ли он к выполнению задач по предназначению.

В испытаниях принимали участие 62 кинологических расчета, из которых удалось аттестоваться лишь 28.

Квалификацию на ловкость, скорость и дружелюбие животного надо подтверждать ежегодно, чтобы получить разрешение на работу. Для испытуемых были организованы три этапа. Поиск под завалами — самый сложный. Есть еще два — дрессировочная площадка, где проверяют реакцию на команды хозяина. Еще одно испытание – поиск потерявшихся в лесу.

На закрытии мероприятия особо отличившиеся в профессиональном плане кинологические расчеты наградили.

Галерея
Испытания кинологов и собак поисково-кинологических служб, Фото: 1
Испытания кинологов и собак поисково-кинологических служб, Фото: 2
Испытания кинологов и собак поисково-кинологических служб, Фото: 3
Испытания кинологов и собак поисково-кинологических служб, Фото: 4
Испытания кинологов и собак поисково-кинологических служб, Фото: 5
Испытания кинологов и собак поисково-кинологических служб, Фото: 6
Испытания кинологов и собак поисково-кинологических служб, Фото: 7
показать все фотографии
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
вчера, в 22:53 +2
Другие статьи по темам
Событие
кинологисобакипоисковикиМЧСиспытаниясертификация
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Крупное ДТП на пр. Ленина в Туле: искореженный Hyundai приземлился на цветочную клумбу
Крупное ДТП на пр. Ленина в Туле: искореженный Hyundai приземлился на цветочную клумбу
В «Октаве» тулякам раскроют секреты Леонардо, Рафаэля и Микеланджело
В «Октаве» тулякам раскроют секреты Леонардо, Рафаэля и Микеланджело
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.