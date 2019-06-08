Как в Тульской области испытывали кинологов и собак поисково-кинологических служб

Фоторепортаж ГУ МЧС РФ по Тульской области

Пять дней кинологи и их верные помощники отрабатывали элементы и упражнения, которые требуются при поиске пострадавших в различных ситуациях. Судейская бригада строго следила за каждым кинологическим расчетом и оценивала, готов ли он к выполнению задач по предназначению.

В испытаниях принимали участие 62 кинологических расчета, из которых удалось аттестоваться лишь 28.

Квалификацию на ловкость, скорость и дружелюбие животного надо подтверждать ежегодно, чтобы получить разрешение на работу. Для испытуемых были организованы три этапа. Поиск под завалами — самый сложный. Есть еще два — дрессировочная площадка, где проверяют реакцию на команды хозяина. Еще одно испытание – поиск потерявшихся в лесу.

На закрытии мероприятия особо отличившиеся в профессиональном плане кинологические расчеты наградили.