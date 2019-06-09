Крупное ДТП на пр. Ленина в Туле: искореженный Hyundai приземлился на цветочную клумбу

Фото и видео Сергея Старикова

По имеющейся на настоящий момент информации в результате ДТП пострадали два человека.

Вечером, 8 июня, на пересечении пр. Ленина и ул. Первомайской в Туле произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, следовавшая вниз по пр. Ленина водитель Hyundai Accent, 19-летняя девушка, повернула налево, хотя в данном месте установлен знак, который предписывает следовать либо прямо, либо поворачивать направо. В результате этого в нее на приличной скорости влетел Mini Cooper, за рулем которого находился 25-летний мужчина.

Сила столкновения была такова, что искореженный Hyundai буквально взлетел на цветочную клумбу у дороги, а вторая машина по инерции проскочила около 20-30 метров, после чего развернулась в противоположном направлении.

По имеющейся на настоящий момент информации в результате ДТП пострадали два человека. Окончательную причину и все обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.