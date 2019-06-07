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В Тульской области немного снизят плату за вывоз твердых коммунальных отходов
Фото из архива Myslo.

В Тульской области немного снизят плату за вывоз твердых коммунальных отходов

Соответствующее постановление подписано председателем регионального комитета по тарифам Дмитрием Васиным.

Опубликовано постановление комитета Тульской области по тарифам, которое вносит изменения в документ от 28 ноября прошлого года. Последнее устанавливает предельные единые тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2019 год.
 
Из постановления следует, что на второе полугодие у ООО «Хартия» тариф составит без НДС 518,25 руб (было 538,33 руб.), для населения 621,90 руб. (было 646 руб.) за 1 кубический метр ТКО.
 
У ООО «МСК-НТ» на второе полугодие теперь без НДС составит 623,02 руб. (было 641,83 руб.), для населения — 747,62 (было 770,20 руб.) за 1 кубический метр ТКО.
 

Подписанное председателем регионального комитета по тарифам Дмитрием Васиным постановление вступит в силу с 1 июля 2019 года.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 12:46 +3
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