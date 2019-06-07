В Тульской области немного снизят плату за вывоз твердых коммунальных отходов

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Опубликовано постановление комитета Тульской области по тарифам, которое вносит изменения в документ от 28 ноября прошлого года. Последнее устанавливает предельные единые тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2019 год.

Из постановления следует, что на второе полугодие у ООО «Хартия» тариф составит без НДС 518,25 руб (было 538,33 руб.), для населения 621,90 руб. (было 646 руб.) за 1 кубический метр ТКО.

У ООО «МСК-НТ» на второе полугодие теперь без НДС составит 623,02 руб. (было 641,83 руб.), для населения — 747,62 (было 770,20 руб.) за 1 кубический метр ТКО.

Подписанное председателем регионального комитета по тарифам Дмитрием Васиным постановление вступит в силу с 1 июля 2019 года.