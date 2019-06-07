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В День России будет ограничено движение транспорта: карта

В День России будет ограничено движение транспорта: карта

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы информирует.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения мероприятий, приуроченных ко Дню России, будут введены ограничения.

1. Запрещена 12.06.2019 остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

а) с 8.00 до 16.00 на площади, прилегающей к храму Александра Невского;

б) с 00.00 до 23.00 по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской, на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской;

в) всех видов транспортных средств, кроме посетителей ФГБУК «Тульский государственный музей оружия», с 10.00 до 21.00 в Оружейном переулке.

2. Ограничено движение всех видов транспортных средств 12.06.2019 с 00.00 до 23.00 по ул. Менделеевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской, на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.

 

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