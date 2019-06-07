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Очевидец: в Центральном парке прохожие спасли девочку, которая распорола руку осколком
Изображение Tracy Lundgren с сайта Pixabay

Очевидец: в Центральном парке прохожие спасли девочку, которая распорола руку осколком

Ребенок катался на роликах и врезался в стеклянную витрину.

Как сообщил Myslo очевидец, вечером 6 июня в ЦПКиО им. П. П. Белоусова произошел несчастный случай. Катавшаяся на роликовых коньках 11-летняя девочка врезалась в стеклянную витрину и сильно поранила руку.
 
«Ребенок умер бы от потери крови, если бы ему не оказали помощь две женщины и мужчина, которые по счастливой случайности шли мимо и оказали первую медицинскую помощь до приезда скорой помощи. Они водолазкой своего ребенка смогли наложить жгут на руку пострадавшей девочки, не давали ей потерять сознание, поднося спиртовые салфетки к носу. И в общем сохраняли спокойствие», — рассказал автор обращения.
 

По словам очевидца, больше из толпы отдыхающих и гуляющих поблизости людей никто даже не предложил помощи. По его мнению, этим женщинам и мужчине нужно объявить благодарность! А стеклянные витрины убрать от мест, где могут бегать или кататься дети.

 

Внимание! Если вам знакомы люди, которые помогли ребенку, просьба связаться с автором публикации Сергеем Стариковым по телефону 8-962-272-02-02.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 13:27 +19
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