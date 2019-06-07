Фото: carbonbrief.org
Погода в Туле 8 июня: до +33, небольшой дождь
Синоптики обещают умеренный восточный ветер.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе сохранится небольшая облачность.
Местами небольшой кратковременный дождь (до 3 мм). Ветер ночью восточной четверти, до десяти метров в секунду.
Температура воздуха ночью – от +12 до +17 градусов, днём – от +28 до +33. Атмосферное давление пониженное – 745-750 мм рт. ст.
Другие статьи по темам
Место