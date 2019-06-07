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Погода в Туле 8 июня: до +33, небольшой дождь
Фото: carbonbrief.org

Погода в Туле 8 июня: до +33, небольшой дождь

Синоптики обещают умеренный восточный ветер.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе сохранится небольшая облачность.

Местами небольшой кратковременный дождь (до 3 мм). Ветер ночью восточной четверти, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от +12 до +17 градусов, днём – от +28 до +33. Атмосферное давление пониженное – 745-750 мм рт. ст. 

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:00 +5
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