Погода в Туле 8 июня: до +33, небольшой дождь

Фото: carbonbrief.org

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе сохранится небольшая облачность.

Местами небольшой кратковременный дождь (до 3 мм). Ветер ночью восточной четверти, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от +12 до +17 градусов, днём – от +28 до +33. Атмосферное давление пониженное – 745-750 мм рт. ст.