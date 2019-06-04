Ясногорский фермер обвиняет полицию в незаконном задержании и давлении на бизнес

Георгий Афанасьев о «маски-шоу»: «Вообще, толпа в камуфляже и с закрытыми лицами — это довольно страшно».

Ясногорский фермер Георгий Афанасьев написал в своем фейсбуке жутковатую историю о «налете» людей в масках на его ферму. Пост размещен здесь. К слову, у истории набралось за двое суток 1300 репостов в этой социальной сети.

Георгий Афанасьев - Хочу рассказать вам историю о пятничном налете непонятных людей в масках и о моей поездке в отделение ОВД Ясногорского района Тульской области. В пятницу 31 мая приехали три машины с группой каких-то людей в бронежилетах и масках, закрывающих лицо. … Просто подъехали к воротам, перепрыгнули их и начали бегать по территории. Никаких документов, никаких ответов на просьбы представиться. Вообще, толпа в камуфляже и с закрытыми лицами — это довольно страшно. От людей с похожей на форменную одежду с флагом России обычно ждёшь защиты и надежности, но это был другой случай. Заходили в дом, проходили по всем комнатам.

По словам мужчины, правоохранители сообщили, якобы ищут нелегальных мигрантов на территории фермы. Документов в обоснование визита, по словам мужчины, она не предъявили.

- Что это было — осмотр, обыск, спецоперация? Минут через двадцать найти нелегальных мигрантов им не удалось, стала понятна вся абсурдность этого действия … Оказывается, еще в марте на меня поступила жалоба, почти анонимка, о том, что я использую труд нелегалов.

По словам фермера, этим же вечером после неудачного утреннего визита к его дому вновь приехали правоохранители.

- Мне снова не стали представляться и показывать документы. Мне выкрутили руки, отобрали телефон, заставили сесть в машину и отвезли в отделение в Ясногорске. Не знаю, что мои близкие и родные пережили за это время: сначала узнать, что трое неизвестных мужчин в штатском насильно увезли меня, а потом слышать от дежурного, что Афанасьева не привозили. Для моих родных это все выглядело как похищение.

Как назвать то, что было дальше, я не знаю — это был не допрос и не опрос, потому что и то и другое проводится по определенным правилам и под протокол. Протокола не было, правил тоже. Беседа была очень длинной (пять с половиной часов), но однообразной. Единственное, что действительно интересовало собеседников, это какая у меня есть недвижимость, какими компаниями я владею, есть ли в этих компаниях другие совладельцы. Думаю, природа этих вопросов понятна...

История Георгия облетела всю область и дошла до губернатора. Как сообщили сегодня в пресс-службе правительства региона, Алексей Дюмин взял на контроль обращение ясногорского фермера.

С фермером уже встретились глава Ясногорского района Владимир Мухин и уполномоченный по правам предпринимателей в Тульской области Александр Головин. Сегодня Алексей Дюмин лично говорил с заявителем по телефону, чтобы досконально разобраться в ситуации. По итогам разговора губернатор провел совещание с представителями правоохранительных органов Тульской области. «Все должно быть в рамках закона. Если кто-то из контрольно-надзорных органов превышает полномочия, правительство региона обязано на это реагировать. Давление на бизнес недопустимо», — отметил после совещания Алексей Дюмин. Сейчас по изложенным в обращении фактам проводится проверка. По ее результатам будут приняты соответствующие меры.

К слову, два года назад в том же Ясногорском отделе полиции были задержаны два оперативника, которые стреляли задержанному по ногам из травматического пистолета, чтобы он признался в краже. Они получили реальные сроки лишения свободы.