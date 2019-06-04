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В киреевской «УК Ваш дом» не платят зарплату сотрудникам
Фото pp.userapi.com

В киреевской «УК Ваш дом» не платят зарплату сотрудникам

По данным прокуратуры, сумма задолженности составляет более 400 тысяч рублей.

В Киреевске Тульской области представитель местной прокуратуры провела встречу с трудовым коллективом ООО «УК Ваш дом». В ходе общения выяснилось, что по состоянию на 30 мая этого года управляющая компания должна десяти своим работниками зарплату за апрель-май 2019 года. Общая сумма долга — 417 тыс. 568 рублей и 78 копеек.
 
30 мая в адрес заместителя гендиректора ООО «УК Ваш дом» было внесено представление об устранении выявленных нарушений трудового закона. Кроме того, в интересах 10 работников организации направлены в суд заявления о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы.
 

В настоящее время заявления межрайонной прокуратуры находятся в стадии рассмотрения. Погашение ООО «УК Ваш дом» задолженности по заработной плате взято на контроль.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 13:00 +1
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