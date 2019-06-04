В киреевской «УК Ваш дом» не платят зарплату сотрудникам

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По данным прокуратуры, сумма задолженности составляет более 400 тысяч рублей.

В Киреевске Тульской области представитель местной прокуратуры провела встречу с трудовым коллективом ООО « УК Ваш дом». В ходе общения выяснилось, что по состоянию на 30 мая этого года управляющая компания должна десяти своим работниками зарплату за апрель-май 2019 года. Общая сумма долга — 417 тыс. 568 рублей и 78 копеек.

30 мая в адрес заместителя гендиректора ООО « УК Ваш дом» было внесено представление об устранении выявленных нарушений трудового закона. Кроме того, в интересах 10 работников организации направлены в суд заявления о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы.