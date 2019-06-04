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Молодежный проект «Газон» на Казанской набережной: что ждет туляков этим летом?

Молодежный проект «Газон» на Казанской набережной: что ждет туляков этим летом?

«Газон»-2019 стартует 27 июня и продлится до конца лета.

Этим летом туляков ждет еще более насыщенная программа. «Газон» будет работать со вторника по субботу на Казанской набережной, которую поделят на различные зоны: спортивную, образовательную, игровую и др.

Экскурсионный блок

Со вторника по субботу туляков будут ждать различные экскурсии, по просьбам участников проекта прошлого года экскурсии будут проходить до 18.00 и после 18.00, чтобы горожане успевали на них после работы.

Отдельный блок экскурсий будет предусмотрен для маломобильных участников проекта. Экскурсии будут организованы на специальном автобусе.

Интеллектуально-игровой блок

Ежедневно жители и гости нашего города смогут поиграть в интеллектуальные игры, такие как «Мафия», «Тульский токарев», «Крокодил», «#Врубильник».

Творческий блок

Каждый день будет работать сцена, где запланированы выступления творческих коллективов, мастер-классы, КВН. В 21.00 туляков ждут кинопоказы.

Как и в прошлом году, на «Газоне» будут организованы фотозоны и арт-пространства.

Блок неформального образования

«Газон» в этом году предложит еще больше мастер-классов и тренингов: от кулинарных до моды и стиля. Будет работать и клуб иностранного общения.

Спортивный блок

Большое количество тренировок будет проходить на Казанской и Пролетарской набережных в рамках проекта «Газон». Дважды в день, в 10.00 и 19.00, будут проходить фитнес-тренировки, с 16.00 до 19.00 — спортивные игры.

Блок туризма

Еще больше туристических походов, красивых мест и интересных маршрутов ждет участников проекта.

Подробная программа каждого дня проекта будет публиковаться в социальных сетях проекта vk.com/gazon.tula, Instagram/gazon.tula, ГАЗОНТУЛА.РФ и на сайте администрации Тулы.

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