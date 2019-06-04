Сколько тратит на молодежку тульский «Арсенал»?

Фото из архива Myslo.

Как показывает таблица доходов и расходов, в «Арсенале» не тратятся на посредников и агентов. У нашего клуба в этой обычно затратной строке стоит прочерк. Для сравнения, у московского «Спартака» на агентов и посредников ушло в прошлом году 688 728 000 рублей.

Из конкретных цифр, указанных в отчете РФС, значатся траты на молодежный футбол. Выяснилось, что команда оружейников тратит на развитие молодых игроков меньше всех из клубов РПЛ. В 2018 году команда выделила на молодежку 20 400 000 миллиона рублей. Для сравнения, у «Зенита» эта цифра равна 493 644 000 руб., сюда включены в том числе персональные расходы на сотрудником, полностью занятых деятельностью по развитию молодежного футбола. «Краснодар» потратил на молодежь более 758 млн рублей.