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Сколько тратит на молодежку тульский «Арсенал»?
Фото из архива Myslo.

Сколько тратит на молодежку тульский «Арсенал»?

Российский футбольный союз опубликовал финансовый отчет по клубам за 2018 год.

Как показывает таблица доходов и расходов, в «Арсенале» не тратятся на посредников и агентов. У нашего клуба в этой обычно затратной строке стоит прочерк. Для сравнения, у московского «Спартака» на агентов и посредников ушло в прошлом году 688 728 000 рублей.

Из конкретных цифр, указанных в отчете РФС, значатся траты на молодежный футбол. Выяснилось, что команда оружейников тратит на развитие молодых игроков меньше всех из клубов РПЛ. В 2018 году команда выделила на молодежку 20 400 000 миллиона рублей. Для сравнения, у «Зенита» эта цифра равна 493 644 000 руб., сюда включены в том числе персональные расходы на сотрудником, полностью занятых деятельностью по развитию молодежного футбола. «Краснодар» потратил на молодежь более 758 млн рублей.

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