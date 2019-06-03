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В Узловой из-за пьяного водителя погиб трехлетний ребенок
Фото УГИБДД УМВД России по Тульской области

В Узловой из-за пьяного водителя погиб трехлетний ребенок

Еще двое пострадавших детей госпитализированы в местную больницу.

Вечером в минувшую пятницу на ул. Новой в Узловой произошло жуткое ДТП. Пьяный 45-летний водитель старенького Audi не справился с управлением и врезался в дерево. В салоне автомобиля в этот момент находились три ребенка: 8-летний мальчик, 7-летняя девочка и 3-летний мальчик.
 
Самый младший от полученных повреждений скончался на месте автоаварии, остальные двое детей госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
 
«В момент ДТП несовершеннолетние находились в салоне автомобиля без использования специального детского удерживающего устройства и не пристегнутые ремнем безопасности. В отношении водителя автомобиля были составлены соответствующие административные материал», — сообщили в региональной Госавтоинспекции.
 

Установлено, что при освидетельствовании виновника трагедии прибор показал 0,8 мг/л алкоголя в выдыхаемом им воздухе. По неофициальной информации, водитель выпил на дне рождения одного из детей, после чего повез их кататься.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 16:22 +3
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Место
Тульская областьУзловая

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