новости
новости
Регистрация
Благотворительная акция «Белый цветок» в Туле поможет тяжелобольным детям
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Благотворительная акция «Белый цветок» в Туле поможет тяжелобольным детям

В этом году мероприятие пройдет 8 июня в Тульском кремле.

В здании правительства Тульской области провели пресс-конференцию, посвященную проведению праздника благотворительности и милосердия «Белый цветок». В ней приняли участие министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева и заместитель генерального директора фонда Святителя Василия Великого Михаил Косачев.
 
Юлия Вепринцева напомнила, что проект «Белый цветок», приуроченный к Международному дню защиты детей, в регионе проводится уже в четвертый раз. 8 июня в Тульском кремле запланированы концерт, благотворительная ярмарка сувениров и угощений, мастер-классы и развлекательные мероприятия для участников, чай из самовара на 300 литров.
 
Собранные в ходе проведения мероприятия средства будут направлены на оказание помощи тяжело больным детям.
 
В рамках акции ежегодно проходит более 40 творческих и интерактивных площадок по таким направлениям, как спорт, искусство и т. д. Для всех желающих будет проходить серия мастер-классов по изготовлению белых цветов, брошей из лент, сувениров из слоеного теста, русской народной тряпичной куклы, кукол-оберегов из подручных материалов, вертушек «Ветерок», по работе с холодным фарфором, бисероплетению, аквагриму, квиллингу, вязанию игрушек, плетению из газетной лозы, работе в технике декупажа. Кроме того, интерактивные площадки для посетителей организовали региональные управления МВД и МЧС.
 

Мероприятие проводится при поддержке правительства Тульской области, Тульской митрополии, аппарата уполномоченного в Тульской области по правам ребенка и Фонда Святителя Василия Великого.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 15:31 +2
Другие статьи по темам
Событие
белы цветокакцияблаготворительная акция
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Кому в июне отключат газ: полный список
Кому в июне отключат газ: полный список
ООО «МСК-НТ» внедряет цивилизованное обращение с отходами в Тульской области
ООО «МСК-НТ» внедряет цивилизованное обращение с отходами в Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.