Благотворительная акция «Белый цветок» в Туле поможет тяжелобольным детям

Фото пресс-службы правительства Тульской области

В этом году мероприятие пройдет 8 июня в Тульском кремле.

В здании правительства Тульской области провели пресс-конференцию, посвященную проведению праздника благотворительности и милосердия «Белый цветок». В ней приняли участие министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева и заместитель генерального директора фонда Святителя Василия Великого Михаил Косачев.

Юлия Вепринцева напомнила, что проект «Белый цветок», приуроченный к Международному дню защиты детей, в регионе проводится уже в четвертый раз. 8 июня в Тульском кремле запланированы концерт, благотворительная ярмарка сувениров и угощений, мастер-классы и развлекательные мероприятия для участников, чай из самовара на 300 литров.

Собранные в ходе проведения мероприятия средства будут направлены на оказание помощи тяжело больным детям.

В рамках акции ежегодно проходит более 40 творческих и интерактивных площадок по таким направлениям, как спорт, искусство и т. д. Для всех желающих будет проходить серия мастер-классов по изготовлению белых цветов, брошей из лент, сувениров из слоеного теста, русской народной тряпичной куклы, кукол-оберегов из подручных материалов, вертушек «Ветерок», по работе с холодным фарфором, бисероплетению, аквагриму, квиллингу, вязанию игрушек, плетению из газетной лозы, работе в технике декупажа. Кроме того, интерактивные площадки для посетителей организовали региональные управления МВД и МЧС.

Мероприятие проводится при поддержке правительства Тульской области, Тульской митрополии, аппарата уполномоченного в Тульской области по правам ребенка и Фонда Святителя Василия Великого.