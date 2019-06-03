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Каким будет лето в Тульской области: синоптики прогнозируют аномально жаркий июль и теплый август
Фото Алексея Пирязева.

Каким будет лето в Тульской области: синоптики прогнозируют аномально жаркий июль и теплый август

Об этом говорят сотрудники центра погоды «Фобос».

В центре России в первый летний месяц влажно и тепло. Пика перегрев достигнет в июле: температура окажется более чем на 3° выше нормы. В Центральной России будет стоять небывалая жара. В августе поступление теплых воздушных масс сократится, зной начнет спадать, погода вернется в рамки климата.
 
Погода в самые ближайшие дни тоже для туляков будет «эталонной». Начиная со вторника мы окажемся в самом центре обширного антициклона, который охватит своим влиянием большую часть Европейской России. В условиях малооблачной и тихой погоды столбики термометров каждый день будут прибавлять по 1-2 градуса.
 
Так, если во вторник днем потеплеет до +22…+27°, то в среду +24…+29°, а в четверг и до конца недели максимальная дневная температура будет колебаться около 30-градусной отметки, что на 8-9° выше многолетней нормы июня.

 

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