Каким будет лето в Тульской области: синоптики прогнозируют аномально жаркий июль и теплый август

В центре России в первый летний месяц влажно и тепло. Пика перегрев достигнет в июле: температура окажется более чем на 3° выше нормы. В Центральной России будет стоять небывалая жара. В августе поступление теплых воздушных масс сократится, зной начнет спадать, погода вернется в рамки климата.

Погода в самые ближайшие дни тоже для туляков будет «эталонной». Начиная со вторника мы окажемся в самом центре обширного антициклона, который охватит своим влиянием большую часть Европейской России. В условиях малооблачной и тихой погоды столбики термометров каждый день будут прибавлять по 1-2 градуса.

Так, если во вторник днем потеплеет до +22…+27°, то в среду +24…+29°, а в четверг и до конца недели максимальная дневная температура будет колебаться около 30-градусной отметки, что на 8-9° выше многолетней нормы июня.