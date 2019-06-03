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На выезде из Заречья пробка из-за ДТП с трамваем
Фото Сергея Старикова.

На выезде из Заречья пробка из-за ДТП с трамваем

В районе поворота с улицы Советской на улицу Мосина столкнулись трамвай и легковушка.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, утром 3 июня на повороте с улицы Советской на улицу Мосина столкнулись трамвай и легковой автомобиль Hyundai Solaris.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Однако участники аварии частично перекрыли движение, из-за чего образовалась пробка в сторону центра города.

 

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