Туляков научат валять Ваньку

Фото Екатерины Зерновой.

Музей «Тульские древности» приглашает на серию субботних мастер-классов по созданию авторской куклы. Первая встреча состоится уже 8 июня в 17.00.

Мастер Екатерина Зернова научит валять Ваньку, без глупостей, в самом прямом смысле этого слова. Получится миниатюрная кукла из шерсти – незамысловатая, но очень милая. Ванька обзаведется и теплыми валенками, миниатюрными шапкой и тулупчиком.



Валяние – традиционный промысел региона Куликова поля, поэтому музей предлагает попробовать свои силы в этом ремесле и сделать игрушку себе или своим близким.



8 июня посетители смастерят двухслойную шапочку из шерсти в технике мокрого валяния. Это самая простая деталь одежды Ваньки.

Мастер научит сочетать шерсть двух цветов, чтобы получился эффект «лица» и «подкладки». Подобным образом делали шапки в старину. Головной убор получался очень теплым и нарядным благодаря контрастному подвороту.



15 июня на мастер-классе будут делать нарядные валенки, украшенные тесьмой.

На встрече мастер расскажет об историчной технологии изготовления валенок. В музее можно будет увидеть настоящие колодки для валяния валенок и рубель, а также попробовать смастерить миниатюрные зимоходы более современным способом. Сувенирная обувь или деталь одежды для куклы будет сделана из разноцветной шерсти.



22 июня любители рукоделия освоят технологию изготовления одежды для кукол в технике мокрого валяния и смастерят валяный тулупчик.

29 июня настанет черед самого Ваньки. Эта поделка не имеет отношения к традиционной народной кукле, хотя при ее создании прибегнут к историчной технологии мокрого валяния, сухому валянию и шитью.

Помимо натуральной шерсти будут использованы вискозные волокна и бусины для глаз. Готовую куклу нарядят в созданную ранее одежду – шапочку, валенки и тулупчик.



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