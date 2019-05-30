Туляки могут проверить свой уровень финансовых знаний

Каждый, кто справится с заданием и успеет за 60 минут правильно ответить как минимум на 23 вопроса, получит именной сертификат.

Банк России и Агентство стратегических инициатив продлили ежегодный Всероссийский зачет по финансовой грамотности до 7 июня. Онлайн-зачет стартовал 15 мая. Теперь у всех желающих есть дополнительная неделя, чтобы проверить свой уровень финансовых знаний. Зарегистрироваться можно здесь.

Как сообщили в Отделении по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО, тест состоит из 30 вопросов по разным финансовым темам: кредитам и вкладам, страхованию и инвестициям, налогам, банковским картам и правилам защиты от мошенников.

Каждый, кто справится с заданием и успеет за 60 минут правильно ответить как минимум на 23 вопроса, получит именной сертификат об успешном прохождении зачета. Для удобства можно выбрать подходящий уровень сложности зачета – начальный, базовый или продвинутый. Чтобы проверить свои знания, необходимо зарегистрироваться на сайте зачета.

Онлайн-зачет по финансовой грамотности проводится второй раз. В 2018 году тест прошли 300 тыс. человек, среди которых не только россияне, но и жители других стран — Великобритании, Бельгии, Сербии и Франции.