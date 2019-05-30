Собакам из тульского приюта нужны лекарства

Собакам, находящимся в приюте «Континент+» в Туле, нужна помощь. Животным необходимы лекарства от разных заболеваний, в том числе от пироплазмоза, заражения паразитами и т. д.

Помимо этого нужна сыворотка для обработки совсем маленьких щенков, которым еще рано делать прививки, а также препараты от глистов для собак всех возрастов.

Полный перечень необходимых лекарств для собак:

Фоспренил;

Максидин;

Витам;

Байтрил;

Сыворотка Глобкан-5;

Имунофан;

Пиростоп;

Гептрал/Гептор;

Адреналин;

Тилозин;

Средства для обработки от гельминтов;

Шприцы объемом 2 мл и 5 мл.

Еще помочь собакам можно, принеся крупы и корм, ошейники и поводки.

Помощь можно передать в пункты сбора, организованные волонтерами по адресам:

Тула, ул. Советская, 47, ТРЦ «Гостиный двор», 3-й этаж, магазин POSITIVE,

Тула, ул. Пролетарская, 2, ТРЦ «Макси», 1-й этаж, магазин POSITIVE (в июне).

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8-953-423-61-12 (Екатерина).