Собакам из тульского приюта нужны лекарства
Волонтеры просят туляков помочь животным.
Собакам, находящимся в приюте «Континент+» в Туле, нужна помощь. Животным необходимы лекарства от разных заболеваний, в том числе от пироплазмоза, заражения паразитами и т. д.
Помимо этого нужна сыворотка для обработки совсем маленьких щенков, которым еще рано делать прививки, а также препараты от глистов для собак всех возрастов.
Полный перечень необходимых лекарств для собак:
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Фоспренил;
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Максидин;
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Витам;
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Байтрил;
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Сыворотка Глобкан-5;
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Имунофан;
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Пиростоп;
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Гептрал/Гептор;
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Адреналин;
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Тилозин;
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Средства для обработки от гельминтов;
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Шприцы объемом 2 мл и 5 мл.
Еще помочь собакам можно, принеся крупы и корм, ошейники и поводки.
Помощь можно передать в пункты сбора, организованные волонтерами по адресам:
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Тула, ул. Советская, 47, ТРЦ «Гостиный двор», 3-й этаж, магазин POSITIVE,
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Тула, ул. Пролетарская, 2, ТРЦ «Макси», 1-й этаж, магазин POSITIVE (в июне).
Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8-953-423-61-12 (Екатерина).