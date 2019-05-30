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Собакам из тульского приюта нужны лекарства

Собакам из тульского приюта нужны лекарства

Волонтеры просят туляков помочь животным.

Собакам, находящимся в приюте «Континент+» в Туле, нужна помощь. Животным необходимы лекарства от разных заболеваний, в том числе от пироплазмоза, заражения паразитами и т. д.

Помимо этого нужна сыворотка для обработки совсем маленьких щенков, которым еще рано делать прививки, а также препараты от глистов для собак всех возрастов.

Полный перечень необходимых лекарств для собак: 

  • Фоспренил;

  • Максидин;

  • Витам;

  • Байтрил;

  • Сыворотка Глобкан-5;

  • Имунофан;

  • Пиростоп;

  • Гептрал/Гептор; 

  • Адреналин;

  • Тилозин;

  • Средства для обработки от гельминтов;

  • Шприцы объемом 2 мл и 5 мл.

 

Еще помочь собакам можно, принеся крупы и корм, ошейники и поводки. 

Помощь можно передать в пункты сбора, организованные волонтерами по адресам: 

  • Тула, ул. Советская, 47, ТРЦ «Гостиный двор», 3-й этаж, магазин POSITIVE,

  • Тула, ул. Пролетарская, 2, ТРЦ «Макси», 1-й этаж, магазин POSITIVE     (в июне).

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8-953-423-61-12 (Екатерина).

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Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 10:57 +8
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