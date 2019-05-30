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Тульская команда КВН «Рожала, знаю» прошла в полуфинал Юго-Западной лиги
Фото: vk.com/facooltet.

Тульская команда КВН «Рожала, знаю» прошла в полуфинал Юго-Западной лиги

Юмор девчонок оценили не только тульские зрители, но и курские.

Команда КВН сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю» выступили в четвертьфинале Юго-Западной лиги (Курск). Наши КВНщицы покорили жюри своим крутым юмором и заслуженно вышли в полуфинал с первого места.

Итоги 1/4 финала:

  • 1 место — Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю»,
  • 2 место — «Сборная разведенных мужиков»,
  • 3 место — Сборная «ПетрГу».

Вот что написали девчонки на своей страничке ВКонтакте:

– Это было сложно, но интересно! Спасибо всем, кто переживал за нас в Туле и не только. Мы достойно представили родной город. Получили много советов, и теперь есть лето, чтобы плотно поработать.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:29 +1
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