Фото: vk.com/facooltet.
Тульская команда КВН «Рожала, знаю» прошла в полуфинал Юго-Западной лиги
Юмор девчонок оценили не только тульские зрители, но и курские.
Команда КВН сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю» выступили в четвертьфинале Юго-Западной лиги (Курск). Наши КВНщицы покорили жюри своим крутым юмором и заслуженно вышли в полуфинал с первого места.
Итоги 1/4 финала:
- 1 место — Сборная матерей Тульской области «Рожала, знаю»,
- 2 место — «Сборная разведенных мужиков»,
- 3 место — Сборная «ПетрГу».
Вот что написали девчонки на своей страничке ВКонтакте:
– Это было сложно, но интересно! Спасибо всем, кто переживал за нас в Туле и не только. Мы достойно представили родной город. Получили много советов, и теперь есть лето, чтобы плотно поработать.
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