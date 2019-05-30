В Новомосковске заложили камень третьей ледовой арены

Фото Дмитрия Дзюбина.

В Новомосковске в скором времени появится новая ледовая арена. Это стало возможным благодаря компании «Полипласт». В торжественной церемонии закладки символического первого камня приняли участие глава администрации МО г. Новомосковск Алексей Бирюлин, генеральный директор ООО «Полипласт Новомосковск», президент «Новомосковского хоккейного клуба» Александр Ковалёв, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев, а также легенды советского хоккея Александр Якушев, Игорь Ларионов, Валерий Каменский, Борис Михайлов и другие.

В Новомосковске созданы все возможности для развития хоккея: хорошая тренерская школа, профессиональный хоккейный клуб, спортивные классы. Закладка первого камня в основание новой ледовой арены – ещё одно большое событие в спортивной жизни Новомосковска. Хоккейную площадку будут возводить в городском парке неподалёку от двух уже существующих. Так что в Новомосковске появится уже целый спортивный городок.

Александр Ковалёв отметил, что без поддержки губернатора Тульской области Алексея Дюмина и администрации Новомосковска развитие хоккея в городе было бы не такое динамичное. Также генеральный директор компании отметил, что строительство арены будет выполнено точно в срок.

По словам Алексея Бирюлина, новомосковские ребята достойно представляют наш регион на различных турнирах. Желающих заниматься хоккеем очень много, поэтому двух ледовых арен не хватает.

– Большое спасибо нашим друзьям из компании «Полипласт», которые развивают хоккей, — отметил глава администрации.

Легендарные хоккеисты Александр Якушев и Борис Михайлов пожелали ребятам новых побед и достижений. Они уверены, что строительство новой ледовой арены поможет вырастить достойных и талантливых хоккеистов, которые в будущем войдут в состав «Красной машины».

Отметим, что новая арена представит собой ледовое поле с навесом и ограждением, расположенное на открытом воздухе. Покрытие будет из искусственного намораживаемого льда с возможностью поддержания его при температуре окружающей среды до +21°С, что является основным отличием от аналогичных арен.

Руководство «Полипласта» отмечает, что на новом поле будут проводиться как тренировки, так и массовые катания. Предполагается, что на новой арене обустроят пункт проката коньков.

По словам Александра Ковалёва, новая арена будет максимально доступна населению и основная цель строительства – создание условий для развития массовых зимних видов спорта, в первую очередь детского хоккея.