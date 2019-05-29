Туляк Александр Ефимов – обладатель Кубка России по легкой атлетике

Фото из архива Myslo.

В городе Сочи проходит Кубок России по легкой атлетике. Туляк Александр Ефимов стал победителем соревнований, пробежав 100 метров с результатом 10,53 с. Тренер Саши — Вячеслав Маринов.

Еще один туляк — Артём Рожнов — показал в финале стометровки седьмой результат.

Тульская спортсменка Кристина Хорошева на этой же дистанции стала серебряным призером. Ее результат — 11,68 с. Тренируется Кристина у Натальи Ковтун.