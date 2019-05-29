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Тульские приставы взыскали долгов по алиментам на 41 млн рублей
Фото: centr-zakon.ru

Тульские приставы взыскали долгов по алиментам на 41 млн рублей

Нерадивых родителей и родственников заставили перечислить деньги на содержание тех, за кого они в ответе.

С начала года тульским судебным приставам удалось взыскать более 41 млн рублей долгов по алиментным платежам. Цифру озвучили в пресс-службе УФССП региона.
 
Например, одного из жителей Венева Тульской области суд обязал каждый месяц платить алименты на содержание своего ребенка. Мужчина проигнорировал свою обязанность, в результате чего накопился долг в размере 69,5 тыс. рублей.
 
Судебный пристав-исполнитель объяснил должнику, что при дальнейшем уклонении от выплаты алиментов на него будет составлен протокол ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ.
 

«Кроме того, П. был предупрежден об уголовной ответственности в соответствии со ст. 157 УК Р. Ф. Узнав о последствиях неуплаты, должник погасил задолженность по алиментам в полном объеме», — сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 17:29 +2
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