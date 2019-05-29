Фото: centr-zakon.ru
Тульские приставы взыскали долгов по алиментам на 41 млн рублей
Нерадивых родителей и родственников заставили перечислить деньги на содержание тех, за кого они в ответе.
С начала года тульским судебным приставам удалось взыскать более 41 млн рублей долгов по алиментным платежам. Цифру озвучили в пресс-службе УФССП региона.
Например, одного из жителей Венева Тульской области суд обязал каждый месяц платить алименты на содержание своего ребенка. Мужчина проигнорировал свою обязанность, в результате чего накопился долг в размере 69,5 тыс. рублей.
Судебный пристав-исполнитель объяснил должнику, что при дальнейшем уклонении от выплаты алиментов на него будет составлен протокол ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ.
«Кроме того, П. был предупрежден об уголовной ответственности в соответствии со ст. 157
Другие статьи по темам
Место