Тульские приставы взыскали долгов по алиментам на 41 млн рублей

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Нерадивых родителей и родственников заставили перечислить деньги на содержание тех, за кого они в ответе.

С начала года тульским судебным приставам удалось взыскать более 41 млн рублей долгов по алиментным платежам. Цифру озвучили в пресс-службе УФССП региона.

Например, одного из жителей Венева Тульской области суд обязал каждый месяц платить алименты на содержание своего ребенка. Мужчина проигнорировал свою обязанность, в результате чего накопился долг в размере 69,5 тыс. рублей.

Судебный пристав-исполнитель объяснил должнику, что при дальнейшем уклонении от выплаты алиментов на него будет составлен протокол ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ.