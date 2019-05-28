Погода в Туле 29 мая: облачно, сухо, до +32 градусов

Фото из архива MySlo

Синоптики обещают умеренный, местами сильный ветер и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохранится небольшая облачность.

Без осадков, ветер южной четверти, до 11 м/с, местами порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от 13 до 18 градусов, днём жарко – от +26 до +31. Атмосферное давление –745-750 мм рт. ст.