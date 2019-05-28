Кластер «Октава» готовит «Прорыв» для промышленности в Высшей Технической Школе

С 28 по 31 мая в Туле пройдет первый цикл регулярной образовательной программы «Прорыв» Высшей Технической Школы кластера «Октава».

В образовательной программе примут участие представители пяти крупных промышленных холдинговых компаний России.

«Прорыв» — совместный образовательный цикл Академии Ростеха и Высшей Технической Школы (ВТШ). Он ориентирован на сотрудников промышленных предприятий, ответственных за качественные и организационные изменения: разработку продукта, производство, дистрибуцию. Целью проекта является развитие кадрового потенциала предприятий системообразующих отраслей промышленности путем формирования проектно-ориентированных команд, способных к инновационной инженерно-управленческой деятельности.

Директор творческого индустриального кластера «Октава» Анна Осипова:

Анна Осипова – Мы продолжаем расширять экосистему, сложившуюся за год работы кластера — теперь «Октава» будет способствовать развитию кадрового потенциала промышленности в регионе и в стране. Один из ключевых проектов кластера – Высшая Техническая Школа (ВТШ) в партнерстве с Академией Ростеха проводит образовательный цикл «Прорыв». Это отличная возможность для команд предприятий окунуться в четырехдневный интенсив и разработать с нуля определенный продукт, каждый этап разработки которого будет сопровождаться высококачественной экспертизой от менторов проекта.

Проект включает в себя цикл модульных программ по развитию и обучению проектных команд, разработанный Академией Ростеха и кастомизированный специально для ВТШ. Участники проекта пройдут все этапы жизненного цикла изделия: маркетинг, дизайн и конструирование, производство, сборка и испытания. Команде необходимо будет в соответствии с техническим заданием (основанном на реальной практической задаче предприятия, либо задающем перспективу проекте) сформировать конструкторскую документацию, дизайн-проект, продумать процесс производства, а также просчитать экономические показатели проекта и сформировать маркетинговую программу продвижения.

– «Прорыв» — это уникальная программа, ориентированная не только на приобретение новых знаний, но и получение практического опыта, а также тренировку навыков работы в команде. Мы рады, что именно эта динамичная и яркая программа стала началом нашего партнерства с ВТШ, и уверены – в будущем Академия Ростеха и ВТШ предложат новые обучающие форматы для молодых профессионалов и жителей региона», – отметила Елена Романова, генеральный директор Академии Ростеха.

В мероприятии примут участие АО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), холдинг «Вертолёты России», АО «Научно-производственный концерн «Технологии машиностроения» («Техмаш») и электроакустического завода «Октава», на базе которого открыт кластер.

Одним из лекторов образовательного проекта «Прорыв» станет дизайн-директор электроакустического завода «Октава», преподаватель Британской высшей школы дизайна по направлению Product Design, ранее работавший креативным директором «Фабрики Промдизайна» Владимир Шипилов, он прочтет лекцию, посвященную внедрению и применению одной из ключевых компетенций — «Промышленный дизайн — ключ от всех дверей». Экспертом от лаборатории-мастерской Фаблаб MAKER выступит директор лазерной мастерской Алексей Веневцев. Специально для участников четырехдневного интенсива расширенную версию экскурсии подготовили в Музее станка: медиаторы познакомят с индустриальной историей и расскажут, с каким городским промышленным наследием работает Музей.

31 мая в последний день проведения «Прорыва» каждый участник программы получит сертификат о прохождении курса.