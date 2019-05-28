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Тульский «Арсенал» продлил контракты еще с тремя футболистами
Новые соглашения клуб заключил с вратарями Артуром Нигматуллиным, Егором Шамовым и полузащитником Кантемиром Берхамовым.
Как сообщает клубная пресс-служба, контракты с Нигматуллиным и Шамовым рассчитаны до 31 мая 2021 года, с Берхамовым — до 31 мая 2020 года.
Напомним, 28-летний голкипер Артур Нигматуллин выступает за оружейников с сезона-2018/19. В завершившемся чемпионате России он провел 16 матчей, из которых восемь — «на ноль».
24-летний вратарь Егор Шамов в сезоне-2018/19 сыграл 12 матчей (6 — «на ноль») за молодежный состав «Арсенала».
30-летний полузащитник Кантемир Берхамов играет в «Арсенале» с сезона-2015/16. За это время хавбек провел в чемпионате и первенстве России 74 матча и забил 8 мячей.
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