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В центре Тулы 29 мая частично ограничат движение и стоянку транспорта

В центре Тулы 29 мая частично ограничат движение и стоянку транспорта

Ограничения будут действовать с пяти часов утра до 16.00.

В среду, 29 мая, на время проведения на территории творческого индустриального кластера «Октава» первой части образовательного цикла «Прорыв» в центре Тулы введут ограничения для транспорта.

Как сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству, движение, остановку и стоянку всех видов транспортных средств в Центральном и Учетном переулках ограничат с 5.00 до 16.00.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:08 +1
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ТулаТворческий индустриальный кластер Октава

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