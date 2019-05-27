В Тульской области за сутки поймали более 100 мотоциклистов-нарушителей
В регионе стартовал рейд ГИБДД «Мотоциклист».
С 25 мая по 1 июня на территории Тульской области проводится профилактическое мероприятие ГИБДД «Мотоциклист» по предупреждению ДТП с участием водителей мототранспорта.
– С наступлением весенне-летнего периода на дорогах увеличивается количество участников дорожного движения, передвигающихся на мототехнике и велосипедах. И конечно же, повышается аварийность с участием данной категории транспорта. Чаще всего это происходит из-за пренебрежения водителями мототранспорта установленными скоростными режимам, выездом на полосу встречного движения и нарушением правил обгона и маневрирования.
Кроме того, владельцы зачастую используют двухколесный транспорт, не зарегистрированный в Госавтоинспекции в установленном порядке, технически неисправный, не прошедший ежегодный технический осмотр, — сообщили в УГИБДД по Тульской области.
Только за сутки на территории Тульской области выявили свыше 100 нарушений ПДД с участием мототранспортных средств.
Из них:
- более 10 водителей привлечены к административной ответственности за управление мототранспортным средством в состоянии опьянения;
- 30 — по ч. 1 ст. 12.7 КоАП (управление мототранспортным средством без водительского удостоверения);
- 35 — по ст. 12.6 КоАП (управление без мотошлема),
- 28 — по ст. 12.12 КоАП (управление без регистрационных документов).
Около 20 мототранспортных средств эвакуировано на специализированную стоянку.
госавтоинспекция
Тульская Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными. Большинство ДТП с участием скутеров, мопедов и мотоциклов происходит из-за того, что мототранспорт быстро разгоняется в плотном потоке машин и резко перестраивается, создавая потенциальную опасность для автомобилистов и пешеходов.
Вероятность получения травм повышает тот факт, что водители двухколесного транспорта зачастую пренебрегают жизненно важным средством безопасности — защитной экипировкой и шлемом.
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