В Тульской области за сутки поймали более 100 мотоциклистов-нарушителей

С 25 мая по 1 июня на территории Тульской области проводится профилактическое мероприятие ГИБДД «Мотоциклист» по предупреждению ДТП с участием водителей мототранспорта.

– С наступлением весенне-летнего периода на дорогах увеличивается количество участников дорожного движения, передвигающихся на мототехнике и велосипедах. И конечно же, повышается аварийность с участием данной категории транспорта. Чаще всего это происходит из-за пренебрежения водителями мототранспорта установленными скоростными режимам, выездом на полосу встречного движения и нарушением правил обгона и маневрирования.

Кроме того, владельцы зачастую используют двухколесный транспорт, не зарегистрированный в Госавтоинспекции в установленном порядке, технически неисправный, не прошедший ежегодный технический осмотр, — сообщили в УГИБДД по Тульской области.

Только за сутки на территории Тульской области выявили свыше 100 нарушений ПДД с участием мототранспортных средств.

Из них:

более 10 водителей привлечены к административной ответственности за управление мототранспортным средством в состоянии опьянения;

30 — по ч. 1 ст. 12.7 КоАП (управление мототранспортным средством без водительского удостоверения);

35 — по ст. 12.6 КоАП (управление без мотошлема),

28 — по ст. 12.12 КоАП (управление без регистрационных документов).

Около 20 мототранспортных средств эвакуировано на специализированную стоянку.