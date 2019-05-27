Тульские барабанщицы помогли установить мировой рекорд массового исполнения крещендо в Санкт-Петербурге

На фото коллектив барабанщиц «Акцент».

Всего же рекорд зафиксирован для 556 участников.

26 мая в Санкт-Петербурге во время празднования Дня города барабанщики установили новый мировой рекорд массового исполнения крещендо (ритма с постепенным увеличением силы звучания).

Среди участников мероприятия были коллектив барабанщиц «Акцент» (руководитель Вячеслав Гольтиков) и команда спортивных мажореток и чир-спорта «Астра» (руководитель Елена Брежнева) — представители тульского регионального отделения Федерации спортивной хореографии России.



Команда «Астра» отделения чир-спорта МБУ «СШ «Восток».

Как сообщает «ТАСС», рекорд зафиксировал арбитр Книги рекордов Гиннесса Правин Патель. По условиям заявки, исполнение на барабанах должно было следовать четкому порядку: первый барабанщик начинает играть, и после интервала в два-четыре удара его игру дополняет следующий за ним в цепочке исполнитель и так далее.

Рекорд зафиксирован для 556 участников. Всего в исполнении были задействованы 1112 барабанщиков.

Перед выступлением музыканты прошли маршем по Невскому проспекту, а затем выстроились в строго определенном порядке — так, чтобы расстояние между ними оставляло проход для одного человека.

После короткой репетиции барабанщики начали выступление, за которым следили тысячи горожан. В течение нескольких минут барабанщики один за другим подхватывали ритм, наращивая звучание.