Тульские спортсмены успешно выступили на Кубке России по всестилевому каратэ

С 25 по 26 мая в подмосковном Ершово прошел Кубок России по всестилевому каратэ. Побороться за престижную награду собралось около 350 спортсменов из 40 регионов страны в возрастной категории от 18 лет и старше.

Тульскую область представила сборная «Щёкиноазота»: Максим Демичев, Роман Савонов, Максим Шевченко, а также представитель тульского клуба каратэ WKC Алексей Стекачев.

По словам тренера сборной Тульской области Вугара Ахмедова,

редко на каких турнирах можно увидеть такую конкуренцию среди взрослых.

– У нас в индивидуальном ката было больше 30 человек, а в командном разделе — 11 команд.

Все наши спортсмены уверенно стартовали на Кубке и прошли во второй круг соревнований, после которого, к сожалению, только Максим Демичев пробился в финал и смог завоевать бронзу.

А вот среди команд тульская тройка Демичев — Савонов — Шевченко стала лучшей.

Первый круг ребята прошли с большим отрывом по баллам, во втором круге заставила поволноваться команда из Томска, набрав одинаковое количество баллов с нашими спортсменами. Но в финале ребята из Щёкино поставили уверенную точку в этом вопросе, взяв очередное золото.

Отметим, что наши ребята еще совсем юные, им всего по 17 лет, и они уже побеждают среди взрослых.