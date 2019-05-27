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Тульские спортсмены успешно выступили на Кубке России по всестилевому каратэ

Тульские спортсмены успешно выступили на Кубке России по всестилевому каратэ

Наш регион представляли четверо каратистов – Максим Демичев, Роман Савонов, Максим Шевченко, Алексей Стекачев.

С 25 по 26 мая в подмосковном Ершово прошел Кубок России по всестилевому каратэ. Побороться за престижную награду собралось около 350 спортсменов из 40 регионов страны в возрастной категории от 18 лет и старше.
 
Тульскую область представила сборная «Щёкиноазота»: Максим Демичев, Роман Савонов, Максим Шевченко, а также представитель тульского клуба каратэ WKC Алексей Стекачев.
 
По словам тренера сборной Тульской области Вугара Ахмедова,
редко на каких турнирах можно увидеть такую конкуренцию среди взрослых.
 
– У нас в индивидуальном ката было больше 30 человек, а в командном разделе — 11 команд.
 
Все наши спортсмены уверенно стартовали на Кубке и прошли во второй круг соревнований, после которого, к сожалению, только Максим Демичев пробился в финал и смог завоевать бронзу.
 
А вот среди команд тульская тройка Демичев — Савонов — Шевченко стала лучшей.
Первый круг ребята прошли с большим отрывом по баллам, во втором круге заставила поволноваться команда из Томска, набрав одинаковое количество баллов с нашими спортсменами. Но в финале ребята из Щёкино поставили уверенную точку в этом вопросе, взяв очередное золото.
 
Отметим, что наши ребята еще совсем юные, им всего по 17 лет, и они уже побеждают среди взрослых.
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Кубок России по всестилевому каратэ, Фото: 1
Кубок России по всестилевому каратэ, Фото: 2
Кубок России по всестилевому каратэ, Фото: 3
Кубок России по всестилевому каратэ, Фото: 4
Кубок России по всестилевому каратэ, Фото: 5
Кубок России по всестилевому каратэ, Фото: 6
Кубок России по всестилевому каратэ, Фото: 7
Кубок России по всестилевому каратэ, Фото: 8
Кубок России по всестилевому каратэ, Фото: 9
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:36 +2
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