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В Туле стартовал фестиваль военного кино имени Юрия Озерова
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле стартовал фестиваль военного кино имени Юрия Озерова

27 мая в Туле состоялась торжественная церемония открытия XVII Международного фестиваля.

Фестиваль проводится в память о выдающемся режиссере, фронтовике Юрии Николаевиче Озерове. В Тульской области фестиваль проходит уже в пятый раз, в этом году - в рамках празднования 500-летия возведения Тульского кремля.

На церемонии открытия фестиваля выступили народные артисты России Сергей Гармаш, Юрий Чернов, заслуженная артистка России Наталья Хорохорина, а также кинорежиссеры и кинопродюсеры из Сербии и Египта.

Призом имени Николая Олялина «За актерское мастерство» был награжден народный артист России Юрий Шлыков. Приз вручил заслуженный артист России Сергей Моховиков.

В конкурсной программе участвуют более 70 фильмов. Они представлены в номинациях «Битва за жизнь» (документальное кино), «Соколенок» (детско-юношеское кино), «АКМ» (короткий метр), «Сериал» и ретроспективной программе «Солдаты свободы».

Кинопоказы и творческие встречи с актерами и режиссерами пройдут в Туле, Алексине, Венёве, Донском, Дубне, Киреевске, Новомосковске, Тёплом, Щёкине — всего более чем на 20 площадках. Вход свободный.

Лучшие фильмы получат призы «Золотой меч» на церемонии закрытия фестиваля, которая состоится в Тульском областном центре молодежи 31 мая.

С подробной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

 
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Фестиваль военного кино им. Озерова - 2019: открытие, Фото: 1
Фестиваль военного кино им. Озерова - 2019: открытие, Фото: 2
Фестиваль военного кино им. Озерова - 2019: открытие, Фото: 3
Фестиваль военного кино им. Озерова - 2019: открытие, Фото: 4
Фестиваль военного кино им. Озерова - 2019: открытие, Фото: 5
Фестиваль военного кино им. Озерова - 2019: открытие, Фото: 6
Фестиваль военного кино им. Озерова - 2019: открытие, Фото: 7
Фестиваль военного кино им. Озерова - 2019: открытие, Фото: 8
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