Ярмарка тульских фермеров: яблоки в карамели, варенье из сосновых шишек и березовый квас

Фото автора и пресс-службы правительства Тульской области.

25 мая на территории фермерского рынка «Привоз» прошла большая ярмарка местных производителей. Министерство сельского хозяйства Тульской области организовало мероприятие в рамках Тульской предпринимательской недели.

Чтобы порадовать туляков свежей и натуральной продукцией, приехали десятки фермеров, сельскохозяйственных организаций и предприятий пищевой промышленности из разных уголков области.

Во время открытия ярмарку осмотрел заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев:

- Развивать малый и средний бизнес вообще, а на селе – в особенности, невозможно без создания условий для реализации произведённой продукции. Ярмарка – один из таких способов. Подобные мероприятия позволяют повышать интерес к продуктам местного происхождения, формировать на них покупательский спрос, который становится стимулом для развития действующих хозяйств и создания новых. Это в полной мере соответствует тем задачам, которые ставит перед нами Национальный проект развития малого и среднего предпринимательства.

Помимо молочной, мясной и хлебобулочной продукции фермеры предлагали покупателям небанальные товары.

Светлана Беланова на выставке представляла медовую продукцию с пасеки из Дубенского района:

- Наша пасека находится в деревне Пролетарка. Пока она небольшая, но у нас уже есть свои покупатели, они приезжают к нам из разных уголков Тульской области и даже из соседних регионов. Мы продаем не только мед, но и косметику: медовые крема, прополисные мази.

Такого не найдешь в супермаркете или в аптеке. А если в магазинах и встретишь что-то подобное, то наверняка в составе увидишь вазелин. У нас же все натуральное, на пчелином воске. Хозяин пасеки посвящает ей все свое время, и в буквальном смысле живет на ней. И главный наш девиз - меньше вмешательства человека.

Покупатели это ценят, но пока мы продаем товары только в магазине рядом с пасекой или привозим на заказ. Хотим, чтобы о нас знали туляки, и поэтому приехали сегодня на ярмарку.

Иван Степанов, тульское производство зерновых хлопьев «Награда»:

- Наша компания в Туле работает уже порядка 20 лет. Мы занимаемся производством ржаной муки и зерновых хлопьев быстрого приготовления. Идея производства хлопьев возникла в 2005 году. Тогда за рубежом этот продукт был уже популярен, но у нас в магазине можно было найти только советский геркулес, который нужно долго варить, и который не всегда был очищен от посторонних примесей.

Долгое время мы реализовывали продукцию только в весовом виде компаниям-фасовщикам, но сейчас перешли на новую ступень и развиваем наш собственный бренд. Пока наши хлопья представлены только в двух торговых сетях, но это только начало. Наша продукция ничуть не хуже тех марок, что продаются в каждом магазине. Мы используем зерно только тульских проверенных производителей и стараемся продавать товар по доступной цене. Мы пришли на ярмарку, чтобы рассказать о себе!

Александр Сулеин, производитель березового кваса из села Пришня Щекинского района:

- Это наш семейный проект. Когда-то мы начинали с 500-1000 литров в год, а сейчас наш рекорд - 50 тысяч литров. И все это делает только моя семья. Проблема в том, что этот живой продукт нельзя загнать в технологическую линию, здесь постоянно нужен контроль вкусовых рецепторов. Примерно 30% из общего объема я не допускаю к продаже, потому что чувствую, что квас получился не таким идеальным, каким я его задумал.

У меня своя технология производства. Например, я не использую термофильные дрожжи, вокруг которых сейчас много споров. Квас готовится на диких дрожжах, которые содержатся на оболочке изюма. Я не добавляю консервантов и красителей, и некоторые удивляются, как же тогда квас хранится полгода. Но все очень просто: березовый сок содержит фитонциды, и это решает проблему. Считаю, что не нужно учить природу, нужно учиться у нее. Так моя семья разработала 12 видов кваса на натуральных ингредиентах.

Наш продукт постоянно проходит испытания в Туле в Центре стандартизации и сертификации. И для меня это важно, потому что я должен знать, что происходит в моем квасе. Квас сам делает себе дорогу, мы не пиаримся, но благодаря любви покупателей мы вошли в гастрономическую карту Тульской области и гордимся этим.

Алексей Сапов рассказал о собственном производстве меда :

- Моя семья много лет занимается пчеловодством. У нас есть своя пасека, мы продаем мед оптом и в розницу, но я решил, что этого недостаточно.

Мед продавали всегда, и сейчас он не так популярен, так что нужно было придумывать что-то новое. Мы поняли, что нужна красивая упаковка. Одно дело подарить трехлитровую банку меда, и совсем другое - красивый и стильный бочонок, который потом останется на память. Добавили в ассортимент медовые свечи и мыло. И дело пошло в гору!

Вера Барановская угощала гостей ярмарки леденцами собственного производства и яблоками в карамели:

- Когда стала вдовой, поняла: пенсия очень маленькая, а зависеть ни от кого я не хочу. Так что решила начать делать леденцы, а потом расширила ассортимент: добавила яблоки в карамели. Это же наш вкус детства! Я третий год езжу со своей продукцией по ярмаркам и фестивалям и вижу: людям нравится моя продукция. А для меня это хорошее подспорье к пенсии!

Сделать бизнес на такой мелочи как леденцы непросто, но можно. Конечно, аренду помещения для производства я не потяну, но нашла выход: заключила договор о сотрудничестве с кафе. Также сотрудничаю с еще одним предпринимателем, который делает крем-мед и варенье необычных вкусов, в том числе из сосновых веточек и шишек. Я продаю его продукцию, а он мою.

Пришлось освоить и современные технологии: у меня есть группа ВКонтакте, электронная почта для покупателей. Мой девиз: кто ночью спит, тот днем голодный. Так что у меня большие планы!