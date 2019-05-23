Проект «Формирование комфортной городской среды» в Тульской области: работа стартовала

Фото пресс-службы правительства Тульской области

В этом году в рамках проекта благоустроят 30 общественных пространств и 320 дворов.

В Ефремове стартовали мероприятия по проекту «Формирование комфортной городской среды»/ Муниципалитет первым в области начал работы - на сегодняшний день они ведутся во дворах ул. Мира, 11, ул. Дружбы, 11, 15 и ул. Газовая, 7.

«Всего в Ефремове благоустроят 24 двора и сквер «Солнечный», на ул. Ленина. Там появятся тротуары, детский игровой комплекс и скалодром, места для тихого отдыха и светильники», - сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

В этом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в нашем регионе благоустроят 30 общественных пространств и 320 дворов.