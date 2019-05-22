Где в Туле 23 мая не будет электроэнергии

23 мая в Туле сотрудники «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим электроэнергии с 9.00 не будет по следующим адресам:

ул. Агеева, 20-а, 30-а, 20, 7−26, 22-а, 26-а;

пер. Агеева, 1, 2;

ул. Тимирязева, 101 к. 5, 101 к. 1, 101-а, 101 к. 6, 101 к. 4, 101 к. 3, 101 к. 7, 101, 101 к. 2;

ул. Водоохранная, 36;

ул. Циолковского, 4-б, 2-а, 2-б, 2-в, 1-а, 1-б, 1, 3;

ул. Н. Руднева, 1, 3, 5;

ул. Чекалина, 1;

ул. Горняцкая, 3-а;

ул. Горняцкая, 1/ул. Агеева, 12;

ул. Плеханова, 143, 141, 140, 141 к. 2;

ул. Кирова, 18, 20;

ул. Ложевая, 128, 130;

ул. Октябрьская, 10, 10-а, 8;

ул. Луначарского, 17 к. 1, 17 к. 2, 17 к. 4, 17 к. 3, 17 к. 5, 14, 18, 12, 20, 31, 25, 21, 16;

ул. Демидовская, 19−33 (нечётн.), 22−48 (чётн.);

пер. Оружейный, 13, 7;

п. Косая Гора: ул. М. Горького, 6, 7, 8, 10, 11, 12; ул. Гагарина, 5, 5-а; ул. Шмидта, 8-а; ул. Зелёная, 3-б; ул. Победы, 1;

ул. М. Горького, 6, 7, 8, 10, 11, 12; ул. Гагарина, 5, 5-а; ул. Шмидта, 8-а; ул. Зелёная, 3-б; ул. Победы, 1; пр. Ленина, 31, 35, 43;

ул. Тургеневская, 31-а, 26, 37-а, 35, 37, 38-а, 38-б, 39, 41;

ул. Каминского, 19, 19-а, 12, 21, 17;

ул. Пушкинская, 12-б, 14, 14-в;

п. Н-Скуратово, 1−15-а;

9-й пр-д, 34, 39-а;

10-й пр-д, 40−52 (чётн.), 41−59 (нечётн.);

11-й пр-д, 42−60 (чётн.), 39−57 (нечётн.);

13-й пр-д, 2−12-а;

ул. Карпова, 32, 34, 44;

Мясново: ул. Санаторная, 4-а, 8-а, 8−22 (чётн.); пер. Санаторный, 6, 8, 8-а, 10; 10-й пр-зд, 64−78 (чётн.); пер. 1-й Шоссейный, 5−21 (нечётн.), 12−30 (чётн.); ул. Шоссейная, 56, 58, 27-а;

ул. Санаторная, 4-а, 8-а, 8−22 (чётн.); пер. Санаторный, 6, 8, 8-а, 10; 10-й пр-зд, 64−78 (чётн.); пер. 1-й Шоссейный, 5−21 (нечётн.), 12−30 (чётн.); ул. Шоссейная, 56, 58, 27-а; ул. Бабякина, 2−12 (чётн.), 1, 3;

ул. Кутузова, 133−175 (нечётн.);

ул. Стахановская, 1−13 (нечётн.), 2−10 (чётн.);

ул. Коксовая, 1, 2;

ул. Газовая, 1−13 (нечётн.), 2−12 (чётн.);

ул. Подъёмная, 1−14;

ул. Волкова, 21−37 (нечётн.), 16−24 (чётн.), 28;

ул. Севастопольская, 1−15;

ул. Новопарковая, 2−20 (чётн.);

ул. Бункерная, 71;

ул. Волкова, 26, 29;

ул. Коксовая, 3−16;

ул. Циолковского, 60−74 (чётн.), 77−87 (нечётн.);

ул. Шевченко, 43−81 (нечётн.), 58-а-82 (чётн.);

ул. С. Стальского, 10−30 (чётн.), 1−17 (нечётн.);

ул. Станиславского, 81, 83, 115;

ул. Лескова, 1−11 (нечётн.), 2, 2-а, 2-б;

ул. Щедрина, 1−9 (нечётн.), 2−12 (чётн.);

ул. 1-я Гостеевская, 1−10;

пер. Водоохранный, 15;

ул. Водоохранная, 37−40-а, 44-в, 45−53;

ул. 3-я Гостеевская, 1−5, 1-в (нечётн.), 4−8 (чётн.);

п. Комарки: ул. Комарская, 1, 2, 3, 3-а, 8, 9, 9-а; 1-й-2-й-3-й-4-й-5-й-6-й Комарские пр-ды;

ул. Комарская, 1, 2, 3, 3-а, 8, 9, 9-а; 1-й-2-й-3-й-4-й-5-й-6-й Комарские пр-ды; проезд П. Морозова, 44−56 (чётн.), 51, 55;

ул. Головина, 15−43 (нечётн.), 16−42 (чётн.);

ул. Ак. Павлова, 67−75 (нечётн.);

ул. Щорса, 33−61 (нечётн.), 40−68 (чётн.);

ул. Курковая, 14;

ул. Луначарского, 174;

п. Матвеевские Дачи, 1−52.