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Озера на проспекте Ленина в Туле скоро исчезнут
Фото Татьяны Алексеевой.

Озера на проспекте Ленина в Туле скоро исчезнут

Водоканал собирается устранить повреждение сетей водоснабжения в районе дома № 84.

В администрации города прокомментировали публикацию о затопленном газоне и тротуаре в районе дома № 84 по пр. Ленина в Туле (спорткомплекс ТулГУ). Причиной потопа стала откачка воды из камеры холодного водоснабжения, которая проводилась во время работ по устранению повреждения на сетях.
 
«В связи с тем, что для проведения работ необходимо произвести отключение холодного водоснабжения, что может привести к пониженному давлению в сети в южной части города от ул. Первомайской, для удобства потребителей АО „Тулагорводоканал“ работы запланированы в ночь с 22.00 22.05.19. до 06.00 23.05.2019. В южной части города может наблюдаться пониженное давление воды», — сообщили в пресс-службе администрации города Тулы.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 15:43 0
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