Фото Татьяны Алексеевой.
Озера на проспекте Ленина в Туле скоро исчезнут
Водоканал собирается устранить повреждение сетей водоснабжения в районе дома № 84.
В администрации города прокомментировали публикацию о затопленном газоне и тротуаре в районе дома № 84 по пр. Ленина в Туле (спорткомплекс ТулГУ). Причиной потопа стала откачка воды из камеры холодного водоснабжения, которая проводилась во время работ по устранению повреждения на сетях.
«В связи с тем, что для проведения работ необходимо произвести отключение холодного водоснабжения, что может привести к пониженному давлению в сети в южной части города от ул. Первомайской, для удобства потребителей АО „Тулагорводоканал“ работы запланированы в ночь с 22.00
22.05.19. до 06.00 23.05.2019. В южной части города может наблюдаться пониженное давление воды», — сообщили в пресс-службе администрации города Тулы.
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