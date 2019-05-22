Озера на проспекте Ленина в Туле скоро исчезнут

Фото Татьяны Алексеевой.

В администрации города прокомментировали публикацию о затопленном газоне и тротуаре в районе дома № 84 по пр. Ленина в Туле (спорткомплекс ТулГУ). Причиной потопа стала откачка воды из камеры холодного водоснабжения, которая проводилась во время работ по устранению повреждения на сетях.