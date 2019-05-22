В знаменитом музее-усадьбе обещают рассказать о неизвестном Поленове

Фото Алексея Пирязева.

С 22 июня в музее-заповеднике «Поленово» при поддержке тульского Фонда развития просветительских инициатив В. Д. Поленова и парижской Ассоциации Василия Поленова пройдет IV Летний международный фестиваль искусств – «Век музыки в усадьбе «Поленово», посвященный 175-летию со дня рождения художника.

Организаторы этого мероприятия хотят открыть широкой публике художника Василия Поленова еще и как большого ценителя музыки, ведь в его кабинете до сих пор хранится коллекция нотных изданий, свидетельствующих о разнообразных музыкальных вкусах – от Баха до Вагнера и Чайковского.

Елена Черемных – Большая история музыки такого композитора, как Василий Дмитриевич Поленов, к сожалению, не знает, – рассказывает музыкальный критик и куратор фестиваля Елена Черемных. – Но она знает другого композитора – Николая Андреевича Римского-Корсакова, чье 175-летие празднуется в этом же самом году. Она знает еще одного человека – Модеста Петровича Мусоргского, чье 175-летие также отмечается в этом году. История музыкальной культуры знает еще Петра Ильича Чайковского, который родился годом раньше Поленова. И тут выясняется, что все эти люди каким-то образом живут и на поленовской территории. Сам же Поленов был не только выдающимся русским художником, но и композитором-любителем, заядлым театралом. В своей усадьбе он воплотил идею близости культур и искусств.

1 и 2 июня в выставочном комплексе «Город мастеров» пройдут концерты с участием ведущих солистов Тульской филармонии, которые, как и сами музыкальные фестивали, состоятся в «Поленово» уже в третий раз. Два предыдущих фестиваля были посвящены французской и итальянской музыке. Названием нынешнего фестиваля «Век музыки в усадьбе «Поленово» организаторы отдают дань неповторимому союзу видимой и слышимой культуры, фундамент которого закладывался Поленовым на века, для общей нашей радости.

– В этом названии каждое слово имеет значение, – считает Елена Черемных. – Слов «век» имеет значение, «музыка» имеет значение, а также «усадьба», «Поленово». Век нам важен по отношению к нашему сегодняшнему я. До сих пор в «Поленово» продолжаются музыкальные традиции, приезжают музыканты. И мне показалось важным сделать эту территорию некоторой попыткой создать русский вариант Глайндборна – знаменитого ежегодного оперного фестиваля, проходящего в Англии, одного из важнейших событий в мировой культуре.

Два предыдущих поленовских музыкальных фестиваля вызвали огромный интерес. И если первый посетили около четырех тысяч человек, то в следующий раз – уже около десяти тысяч.

– Мы были очень рады тому, что люди ехали специально из Москвы и Тулы только для того, чтобы посетить наши музыкальные мероприятия, – говорит директор музея-заповедника Наталья Поленова. – Вторым нашим фестивалем мы даже вошли в топ важнейших событий, происходивших в Тульской области.

В юбилейный для художника год состоится большая выставка поленовских работ в Третьяковской галерее, на которую уедет и знаменитая «Золотая осень». Правда, в музее-усадьбе появится возможность открыть выставку работ Василия Дмитриевича из запасников музея, где в том числе представлено и «Семейное горе» с шестью этюдами к этой картине, о якобы пропаже которой сообщали некоторые тульские СМИ.

Также будет рассказываться и о разносторонней личности Поленова, который был не только художником, но и уникальным архитектором, а также музыкантом и композитором. На выставке «К 175-летию со дня рождения В. Д. Поленова. Живопись, графика из фондов музея В. Д. Поленова» будут экспонироваться ноты с пометками В. Д. Поленова, а также партитуры и клавиры его любимых композиторов. Открытием станет и знакомство с его собственными сочинениями – романсами, ансамблями, фортепианными миниатюрами.

– Впервые в этом году будут исполняться духовные сочинения Василия Дмитриевича, – рассказывает Наталья Поленова. – Конечно, они будут исполняться в Бёховской церкви. Для этого нужны были семинаристы. Мы договорились о приезде небольшого сводного хора екатеринбургской семинарии, который будет петь во время литургии и всенощной. Обязательно попросим, чтобы хор выступил и в музее. Вообще Поленов писал очень много религиозной музыки. Мы хотели, чтобы всё это прозвучало.

На фестивале можно будет услышать и произведения композитора, пианиста и поленовского долгожителя Анатолия Николаевича Александрова (1888-1982 гг.). В 1904 г. он впервые приехал в «Поленово» обучать музыке детей художника, в 1927 г. родилась Елена, дочь Александрова и дочери Поленова Натальи Васильевны. В 1969 г. возник поленовский балаган «Курица и петух», к постановкам которого Александров писал музыкальные номера. Композитором, уже в наши дни выступающим в роли «мага» поленовского балаганного театра, является Петр Поспелов, написавший музыку к десятку спектаклей, традиционно представляемых в «Аббатстве» – бывшей мастерской В. Д. Поленова.

Почувствовать вековой размах музыки в усадьбе «Поленово» помогут также малоизвестные сочинения выдающихся музыкантов, современников Поленова и Александрова. Для обозрения старинных музыкальных горизонтов из Тарусы по Оке приплывет ансамбль Alta Capella (художественный руководитель – Иван Великанов). А для экстремального свидания русского фольклора с европейским авангардом ХХ века с гастролей из Китая прилетит Московский ансамбль современной музыки. На традиционном Дне музыки 21 июня в усадьбе пройдет концерт бельгийского дуэта Камиллы Сегерс (виолончель) и Алексия Тибо (фортепиано).

В течение шести фестивальных уик-эндов гостей и друзей фестиваля ждут концерты выдающихся музыкантов. Среди них – пианисты Алексей Гориболь, Павел Коновалов, Басиния Шульман, скрипачка Елена Ревич, виолончелист Александр Князев, солисты Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко – Наталья Петрожицкая (сопрано) и Дмитрий Зуев (баритон), солистка Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского – Наталья Кириллова (сопрано), Московский ансамбль современной музыки с участием Сергея Старостина и Петра Главатских, ансамбль старинной музыки Alta Capella (художественны руководитель – Иван Великанов), лауреат Международных конкурсов Айдар Салахов (баян) и его трио, камерный хор Екатеринбургской семинарии.

Фестиваль «Век музыки в усадьбе «Поленово» официально откроется 22 июня выступлением хорового ансамбля «Интрада», а завершится 28 июля концертом молодежного ансамбля Дрездена.

– В следующий раз мы намерены провести фестиваль германской культуры, – рассказывает Наталья Поленова. – Василий Дмитриевич был большим германофилом, говорил на немецком, и в его библиотеке много книг на немецком языке. И на закрытие фестиваля к нам приезжает Дрезденский хор из 40 человек. Причем они к нам едут только одним днем, чтобы исполнить свою собственную программу, состоящую из немецкой и русской фольклорной музыки, а потом попрощаются до следующего фестиваля.