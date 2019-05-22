При пожаре на ул. Перекопской в Туле погибла женщина: репортаж

Фото Сергея Старикова.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, вечером 22 мая в доме № 5 по ул. Перекопской в Туле загорелась квартира на 6-м этаже.

К моменту приезда пожарных из окон жилища шел едкий дым. По сообщению пресс-службы ГУ МЧС РФ по Тульской области, на месте происшествия работали 5 звеньев газодымозащитной службы (ГДЗС), которые по лестничным пролетам эвакуировали 24 взрослых и 6 детей из числа жильцов подъезда.

В ходе работы в сгоревшей квартире спасатели обнаружили тело хозяйки квартиры. На вид женщине около 70−80 лет. Судя по всему, она скончалась из-за отравления угарным газом либо от многочисленных ожогов.

На момент публикации новости еще не всем жильцам разрешили вернуться в свои квартиры.

Причины возгорания предстоит установить специалистам.