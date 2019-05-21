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В Туле открылась «Точка кипения»
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Туле открылась «Точка кипения»

В новом образовательном пространстве будут создаваться уникальные проекты.

В Тульском государственном педагогическом университете им. Л.Н. Толстого состоялось открытие «Точки кипения» – пространства коллективной работы, объединяющего представителей образования, науки, бизнеса и власти.

Тульский педуниверситет попал в число 12 российских вузов, где открылись первые «Точки кипения», которые станут инструментами разработки и продвижения проектов в области образования, государственного и муниципального управления, цифровой экономики и технологического развития.

С открытием собравшихся поздравил министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков. Он поблагодарил ректора университета за поддержку:

– Здесь будут созданы новые, уникальные проекты. Министерство готово оказать всестороннюю поддержку для реализации проектов с помощью таких сквозных технологий, как большие данные, искусственный интеллект, промышленный интернет. Уверен, что «Точка кипения» станет эффективной площадкой как для развития Тульской области, так и страны в целом.

«Точки кипения» – это новый инструмент для выполнения задач нацпроектов. Приоритетными направлениями работы «Точки кипения» станут развитие кружкового движения, создание кадровой элиты для университета и региона, поиск новых инструментов в образовании.

В «Точке кипения» вузы могут вводить новые образовательные форматы и применять новые модели коммуникации в образовании. В рамках сетевого взаимодействия вузы будут обмениваться образовательным контентом, а в  ближайшее время на базе творческого индустриального кластера «Октава» запланировано открытие региональной «Точки кипения». 

Во время открытия площадки для студентов работали интерактивные игровые и обучающие зоны, прошли лекции от ведущих специалистов в различных областях. Также состоялся научный поединок в формате Science Slam, на котором молодые ученые в неформальной атмосфере представили свои исследования.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:26 0
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