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В ДТП на Калужском шоссе в Туле пострадали два человека
Фото Сергея Старикова.

В ДТП на Калужском шоссе в Туле пострадали два человека

Автоавария произошла недалеко от ТЦ «Метро».

21 мая примерно в 21.20 на Калужском шоссе в Туле недалеко от ТЦ «Метро» случилось серьезное ДТП с участием автомобилей «Дэу Нексия» и «Мицубиси Аутлендер». По предварительным данным, легковушка ехала в сторону Тулы и совершила выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло лобовое столкновение с внедорожником.

В аварии пострадали два человека: мужчина — водитель «Дэу» — и женщина — водитель «Мицубиси». Сейчас их состояние оценивают медики. По имеющейся на данный момент информации, мужчина в момент госпитализации был без сознания.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и ГИБДД. Наблюдается затруднение движения в обе стороны, т.к. участники аварии полностью перекрыли полосу.

По неофициальной версии, предполагаемый виновник ДТП ехал с выключенными фарами и на «аварийке». Однако это предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

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Лобовое столкновение на Калужском шоссе, Фото: 1
Лобовое столкновение на Калужском шоссе, Фото: 2
Лобовое столкновение на Калужском шоссе, Фото: 3
Лобовое столкновение на Калужском шоссе, Фото: 4
Лобовое столкновение на Калужском шоссе, Фото: 5
Лобовое столкновение на Калужском шоссе, Фото: 6
Лобовое столкновение на Калужском шоссе, Фото: 7
Лобовое столкновение на Калужском шоссе, Фото: 8
Лобовое столкновение на Калужском шоссе, Фото: 9
Лобовое столкновение на Калужском шоссе, Фото: 10
Лобовое столкновение на Калужском шоссе, Фото: 11
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 22:23 +3
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