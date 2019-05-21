Где в Туле не будет электричества 22 мая
«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.
С 9 до 17 часов отключения пройдут по следующим адресам:
- ул. Агеева, 30-а, 7-26,
- пер. Агеева, 1, 2,
- ул. Тимирязева, 101,
- ул. Циолковского, 4-б, 2-а, 2-б, 1-а, 1-б, 1, 3,
- ул. Н. Руднева, 1, 3, 5,
- ул. Чекалина, 1,
- ул. Горняцкая, 3-а,
- Калужское шоссе, 5, 7,
- ул. Седова, 14, 17, 17-а, 15, 9, 11, 13,
- ул. Макаренко, 3, 5-б,
- ул. 9 Мая, 25 к. 2, 33 к. 2, 35,
- Красноармейский пр-т, 2, 4, 6,
- ул. Советская, 8, 17,
- ул. Сойфера, 1,
- ул. Кирова, 124-156 (чётн.), 115-131 (нечётн.),
- ул. Декабристов, 55-75 (нечётн.), 82-108 (чётн.),
- ул. Патронная, 31-69 (нечётн.), 32-64 (чётн.),
- ул. Марата, 156,
- ул. Головина, 15-43 (нечётн.), 16-42 (чётн.),
- ул. Академика Павлова, 67-75 (нечётн.),
- ул. Щорса, 33-61 (нечётн.), 40-68 (чётн.),
- Мясново: ул. Чмутова, 2-56, 130-158-б (чётн.), 3,5,
- ул. Ликбеза, 3, 9, 15-31 (нечётн.), 6, 10,
- ул. Н. Студёнка, 3-23 (нечётн.),
- ул. В. Студёнка, 1-17 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
- ул. В. Выселковая, 2-26 (чётн.), 3-19 (нечётн.),
- ул. М. Кулига, 3-15 (нечётн.), 2-6 (чётн.),
- ул. Б. Кулига, 2-57,
- ул. В. Краснослободская, 1, 3, 4,
- 2-й Клинской проезд, 2, 3, 4,
- п. Горелки: ул. Энтузиастов, 2-52 (чётн.), 1-а-11, 17-41 (нечётн.),
- ул. Серпуховская, 22-28 (чётн.), 23-37 (нечётн.),
- ул. Мелиховская, 15, 17,
- ул. Горельская, 34-94 (чётн.), 19-33 (нечётн.),
- 1-4 Горельский пр-ды,
- 5-й Горельский пр-д, 6, 7,
- п. Н-Скуратово, 1-15-а,
- п. 2-й Западный: ул. Кольцова, 1-25 (нечётн.), 4-26 (чётн.),
- ул. Тургенева, 1-12,
- ул. Крылова, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.), 48,
- ул. Грибоедова, 3-17 (нечётн.),
- ул. Маяковского, 1-20,
- ул. Некрасова, 12,
- ул. Гоголевская, 26,
- п. Матвеевские дачи, 1-52.
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